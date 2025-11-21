Governo considera "extemporâneo" fazer avaliação "concreta e objetiva" sobre 2025

O secretário de Estado da Proteção Civil considerou esta sexta-feira extemporâneo fazer uma avaliação "concreta e objetiva" sobre os incêndios florestais deste ano, tendo em conta que o dispositivo de combate terminou há cerca de um mês.

"Estamos ainda em novembro, julgo que ainda é um pouco extemporâneo fazer uma avaliação concreta e objetiva sobre 2025, quando ainda passou tão pouco tempo", disse à Lusa Rui Rocha, quando questionado sobre o relatório da OCDE divulgado esta semana e que aponta "falhas de coordenação" entre as diferentes forças no terreno durante o combate aos fogos de 2024 e 2025.

O governante criticou também o facto de a OCDE estar a divulgar um relatório que, "mesmo na sua fase preliminar", não ouviu todos os intervenientes, designadamente a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

"Parece-me surpreendente que se possa divulgar um relatório, mesmo na sua fase preliminar, na medida em que, só ontem [quinta-feira], é que os técnicos da OCDE estiveram reunidos com a ANEPC, também para ouvir, do ponto de vista da ANEPC, a sua visão e também para expor aquilo que se passou", disse, considerando que "no mínimo deviam ter sido ouvidas todas as entidades para que fosse o mais objetivo possível".

Nesse sentido, o secretário de Estado espera que os contributos recolhidos pelos técnicos da OCDE junto da ANEPC sejam incorporados e integrados no relatório final.

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económicos (OCDE) no relatório "Rumo a uma gestão integrada dos incêndios rurais em Portugal", a que Lusa teve acesso, dava conta de que "as falhas de coordenação entre as diferentes forças atrasam o tempo de resposta aos fogos e aumentam a sua propagação", destacando a existência de "estruturas de comando pouco claras entre as forças de proteção civil, voluntárias e de combate a incêndios florestais.