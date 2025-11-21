Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 21 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Incêndios

Governo considera "extemporâneo" fazer avaliação "concreta e objetiva" sobre 2025

21 nov, 2025 - 16:32 • Lusa

"No mínimo deviam ter sido ouvidas todas as entidades para que fosse o mais objetivo possível", criticou o secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha, sobre a divulgação das conclusões provisórias nesta quarta-feira sobre os incêndios florestais.

A+ / A-

O secretário de Estado da Proteção Civil considerou esta sexta-feira extemporâneo fazer uma avaliação "concreta e objetiva" sobre os incêndios florestais deste ano, tendo em conta que o dispositivo de combate terminou há cerca de um mês.

"Estamos ainda em novembro, julgo que ainda é um pouco extemporâneo fazer uma avaliação concreta e objetiva sobre 2025, quando ainda passou tão pouco tempo", disse à Lusa Rui Rocha, quando questionado sobre o relatório da OCDE divulgado esta semana e que aponta "falhas de coordenação" entre as diferentes forças no terreno durante o combate aos fogos de 2024 e 2025.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

O governante criticou também o facto de a OCDE estar a divulgar um relatório que, "mesmo na sua fase preliminar", não ouviu todos os intervenientes, designadamente a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

"Parece-me surpreendente que se possa divulgar um relatório, mesmo na sua fase preliminar, na medida em que, só ontem [quinta-feira], é que os técnicos da OCDE estiveram reunidos com a ANEPC, também para ouvir, do ponto de vista da ANEPC, a sua visão e também para expor aquilo que se passou", disse, considerando que "no mínimo deviam ter sido ouvidas todas as entidades para que fosse o mais objetivo possível".

Nesse sentido, o secretário de Estado espera que os contributos recolhidos pelos técnicos da OCDE junto da ANEPC sejam incorporados e integrados no relatório final.

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económicos (OCDE) no relatório "Rumo a uma gestão integrada dos incêndios rurais em Portugal", a que Lusa teve acesso, dava conta de que "as falhas de coordenação entre as diferentes forças atrasam o tempo de resposta aos fogos e aumentam a sua propagação", destacando a existência de "estruturas de comando pouco claras entre as forças de proteção civil, voluntárias e de combate a incêndios florestais.

OCDE aponta o dedo: Incêndios de 2024 e 2025 revelaram "falhas de coordenação"

OCDE aponta o dedo: Incêndios de 2024 e 2025 revelaram "falhas de coordenação"

Os incêndios florestais de 2024 e 2025 revelaram "(...)

Nas conclusões preliminares deste projeto financiado pela União Europeia e realizado em colaboração com a Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF), os técnicos da OCDE indicam que os vários intervenientes no combate (bombeiros, GNR, bombeiros municipais, equipas especializadas do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas) "não seguem de forma consistente a cadeia de comando hierárquica da ANEPC".

Os técnicos da OCDE referem que Portugal iniciou uma série de reformas para melhorar a gestão dos fogos após 2017 com a criação do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR), mas, indicam, os incêndios de 2024 e 2025 revelaram que "poderiam ser ainda mais contidos se as ações no âmbito do SGIFR fossem aceleradas".

O secretário de Estado disse que o Governo vai aguardar pelo relatório final da OCDE e avançou que neste momento está a ser feita uma avaliação e análise ao que se passou no verão de 2025 para se "melhorarem os dispositivos de anos futuros".

Segundo Rui Rocha, a ANEPC já fez um relatório preliminar aos incêndios de 2025 que está na posse do Governo.

"O dispositivo terminou há pouco tempo, e como sempre dissemos, mesmo durante o período dos incêndios, queríamos que terminasse o período do dispositivo e depois fazer essa avaliação", precisou, indicando que há aspetos a melhorar, "sobretudo as sinalizações mais críticas que foram reportadas ao longo do período" dos fogos.

Questionado sobre se o que se passou no verão vai ter reflexos nas alterações à lei orgânica da ANEPC, que deverão estar concluídas em breve, o governante disse que "não é uma consequência só de 2025", nem "decorre diretamente do que aconteceu em 2025", porque as mudanças à lei já estava no programa do Governo.

"A nova lei orgânica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil visa também dar aqui maior consistência e maior robustez à questão operacional e também tentar melhorar as questões de comandamento que se vão verificando, sobretudo com uma eventual maior intervenção dos bombeiros nessa componente", disse, sem adiantar mais pormenores sobre as alterações.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 21 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?