Ministra do Trabalho garante que "não há nenhum bloqueio" com a UGT

A ministra do Trabalho e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, assegura que neste momento não há "nenhum bloqueio" nas negociações sobre a reforma da lei laboral com a União Geral dos Trabalhadores (UGT).

Em declarações aos jornalistas, esta sexta-feira, à margem da inauguração de uma residência destinada a acolher pessoas com deficiência visual, em Cascais, Maria do Rosário Palma Ramalho confirmou que o primeiro-ministro, Luís Montenegro, vai receber a UGT em São Bento na próxima semana, como noticiou o Expresso, mas vinca que ela própria estará presente.

"É uma reunião perfeitamente natural", defende Palma Ramalho, que sublinha que a UGT é um "parceiro privilegiado", e que é ela quem "lidera" as negociações entre o Governo e os parceiros sociais. Apesar disso admite que podem existir mais reuniões com o primeiro-ministro "a qualquer momento".

Sobre o ponto das negociações, a ministra do Trabalho garante que não estão num beco sem saída.

"A CGTP teve uma atitude de rutura na primeira meia hora em que recebeu o anteprojeto. Pelo contrário, a UGT tem estado a dialogar connosco, e não há nenhum bloqueio relativamente à negociação", afirmou a ministra do Trabalho.

Por essa lógica, Palma Ramalho considera "inexplicável" que a UGT se tenha associado à greve geral, marcada para dia 11 de dezembro, convocada inicialmente pela CGTP.

"Nós gostaríamos que a UGT se dissociasse desta greve geral, que na verdade é uma iniciativa da CGTP à qual, inexplicavelmente, a UGT se associou", critica a ministra que lidera as negociações por parte do Governo.

Maria do Rosário Palma Ramalho alerta ainda que a decisão "grave" e "inoportuna" da greve geral: "Trata-se de uma paralisação que vai afetar as famílias, doentes, crianças".

Questionada sobre os pontos em que o Governo está disposto a ceder nas negociações, a ministra do Trabalho assinala que "em qualquer processo de negociação há cedência de parte a parte", e lembra que neste momento o que está em cima da mesa já se transformou com o diálogo.

Palma Ramalho pede que a UGT "também faça algumas cedências": "Na primeira apreciação que a UGT nos apresentou não havia, de facto, nenhuma cedência".

A ministra do Trabalho recusou ainda comentar as palavras de André Ventura, líder do Chega, que acusou a UGT de estar tomada pelo Partido Socialista.