Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 21 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

“Não deve voltar a passar-se”: Marcelo defende apuramento do caso das escutas a António Costa

21 nov, 2025 - 20:33 • Fábio Monteiro

Marcelo Rebelo de Sousa afirma que o caso das escutas a António Costa será esclarecido e que deve servir de lição. PGR admite sete escutas não comunicadas ao Supremo por “razões técnicas”.

A+ / A-

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou esta sexta-feira que o caso das escutas feitas ao antigo primeiro-ministro António Costa "não deve voltar a passar-se no futuro", sublinhando a necessidade de esclarecimentos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Em declarações aos jornalistas, à margem de uma visita oficial ao Mónaco, Marcelo afirmou: "Naturalmente, haverá oportunidade de perceber melhor o que se passou e, sobretudo, retirar uma consequência para o futuro."

Questionado sobre o cumprimento da lei, o chefe de Estado frisou: "Se se passou, não sendo cumprida a lei, não deve voltar a passar-se no futuro."

Operação Influencer: Relação não aceitou reclamações para impedir acesso a emails

Operação Influencer: Relação não aceitou reclamações para impedir acesso a emails

Em causa estavam as reclamações sobre quebra de se(...)

O Presidente acrescentou ainda: "É possível que haja, no futuro, uma compreensão mais clara daquilo que se passou."

As declarações surgem no mesmo dia em que a Procuradoria-Geral da República (PGR) reconheceu que foram identificadas sete escutas em que António Costa era interveniente, que não tinham sido comunicadas ao Supremo Tribunal de Justiça.

Num comunicado divulgado esta sexta-feira, a PGR explicou que essas escutas foram identificadas “no decurso de nova análise a todas as escutas realizadas” no âmbito da Operação Influencer e justificou a omissão com “razões técnicas diversas”.

Das sete escutas agora identificadas, seis eram apenas tentativas de contacto. A Procuradoria assegura que “todas as escutas telefónicas realizadas no âmbito desses processos, sem qualquer exceção, foram tempestivamente apresentadas a controlo periódico ao Juiz de Instrução do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC)”.

As escutas terão ocorrido entre 2020 e 2022, envolvendo interlocutores como João Galamba, então secretário de Estado da Energia, Lacerda Machado, ex-consultor do Governo, e João Pedro Matos Fernandes, então ministro do Ambiente.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 21 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?