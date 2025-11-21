“Não deve voltar a passar-se”: Marcelo defende apuramento do caso das escutas a António Costa

Questionado sobre o cumprimento da lei, o chefe de Estado frisou: "Se se passou, não sendo cumprida a lei, não deve voltar a passar-se no futuro."

Em declarações aos jornalistas, à margem de uma visita oficial ao Mónaco, Marcelo afirmou: "Naturalmente, haverá oportunidade de perceber melhor o que se passou e, sobretudo, retirar uma consequência para o futuro."

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou esta sexta-feira que o caso das escutas feitas ao antigo primeiro-ministro António Costa "não deve voltar a passar-se no futuro" , sublinhando a necessidade de esclarecimentos.

Em causa estavam as reclamações sobre quebra de se(...)

O Presidente acrescentou ainda: "É possível que haja, no futuro, uma compreensão mais clara daquilo que se passou."

As declarações surgem no mesmo dia em que a Procuradoria-Geral da República (PGR) reconheceu que foram identificadas sete escutas em que António Costa era interveniente, que não tinham sido comunicadas ao Supremo Tribunal de Justiça.

Num comunicado divulgado esta sexta-feira, a PGR explicou que essas escutas foram identificadas “no decurso de nova análise a todas as escutas realizadas” no âmbito da Operação Influencer e justificou a omissão com “razões técnicas diversas”.

Das sete escutas agora identificadas, seis eram apenas tentativas de contacto. A Procuradoria assegura que “todas as escutas telefónicas realizadas no âmbito desses processos, sem qualquer exceção, foram tempestivamente apresentadas a controlo periódico ao Juiz de Instrução do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC)”.

As escutas terão ocorrido entre 2020 e 2022, envolvendo interlocutores como João Galamba, então secretário de Estado da Energia, Lacerda Machado, ex-consultor do Governo, e João Pedro Matos Fernandes, então ministro do Ambiente.