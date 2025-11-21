Operação Influencer. Advogado de Costa desconhece omissão de escutas por parte do DCIAP

Conversas que, de acordo com o Diário de Notícias, poderão ser consideradas como prova proibida, por terem sido submetidas ao Supremo Tribunal de Justiça para além dos prazos que a lei estipula.

Em resposta a um contacto telefónico da Renascença , mas sem querer gravar declarações, João Lima Cluny diz que não tomou conhecimento oficial da decisão do Tribunal Central de Investigação Criminal que pode tornar inválidas como elemento de prova mais de 20 conversas telefónicas entre o então primeiro-ministro e membros do seu Governo, como João Galamba, Matos Fernandes, ou mesmo Diogo Lacerda Machado, advogado e amigo próximo de António Costa.

A defesa de António Costa não se pronuncia sobre as escutas em que o antigo primeiro-ministro foi intercetado no âmbito da Operação Influencer.

"Era importante que o Ministério Público explicasse"

Na leitura do vice-presidente da Associação Frente Cívica, perante as informações agora tornadas públicas, "há qualquer coisa que não bate certo".

"Ou bem que essas conversas não eram úteis e, portanto, eventualmente nem precisavam de ser validadas, ou se eram úteis para estabelecer prova, tinham de ter sido validadas na altura", constata João Paulo Batalha considera "importante que o Ministério Público explicasse" o que está em causa.

Sendo que Batalha refere que "aparentemente, [o Ministério Público] quis mesmo validar estas escutas". Mas fora do tempo previsto pela lei

"À luz da lei, essas conversas não podem ser usadas como prova, estão inválidas e, portanto, convém sabermos se elas simplesmente não foram consideradas porque não faziam falta ao processo ou se o Ministério Público quis, não sei quantos anos depois, validá-las porque se tinha esquecido ou porque quer dizer, isto de facto é inexplicável com a informação que temos", conclui o vice-presidente da Frente Cívica.

Nas últimas horas, a Renascença tem insistido com a Procuradoria-Geral da República para que dê esclarecimentos adicionais sobre este caso mas, até ao momento, continua sem uma resposta.