Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 21 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Operação Influencer. Advogado de Costa desconhece omissão de escutas por parte do DCIAP

21 nov, 2025 - 10:28 • André Rodrigues

Sem gravar declarações, João Lima Cluny diz à Renascença que não pronuncia sobre este caso, mas lembra que o antigo primeiro-ministro não era o visado pelas gravações. Vice-presidente da Frente Cívica diz que o Ministério Público tem de explicar o que aconteceu.

A+ / A-

A defesa de António Costa não se pronuncia sobre as escutas em que o antigo primeiro-ministro foi intercetado no âmbito da Operação Influencer.

Em resposta a um contacto telefónico da Renascença, mas sem querer gravar declarações, João Lima Cluny diz que não tomou conhecimento oficial da decisão do Tribunal Central de Investigação Criminal que pode tornar inválidas como elemento de prova mais de 20 conversas telefónicas entre o então primeiro-ministro e membros do seu Governo, como João Galamba, Matos Fernandes, ou mesmo Diogo Lacerda Machado, advogado e amigo próximo de António Costa.

Conversas que, de acordo com o Diário de Notícias, poderão ser consideradas como prova proibida, por terem sido submetidas ao Supremo Tribunal de Justiça para além dos prazos que a lei estipula.

Escutas omitidas a António Costa comprometem Operação Influencer?

Explicador Renascença

Escutas omitidas a António Costa comprometem Operação Influencer?

António Costa foi escutado entre 2020 e 2022, mas (...)

"Era importante que o Ministério Público explicasse"

Na leitura do vice-presidente da Associação Frente Cívica, perante as informações agora tornadas públicas, "há qualquer coisa que não bate certo".

"Ou bem que essas conversas não eram úteis e, portanto, eventualmente nem precisavam de ser validadas, ou se eram úteis para estabelecer prova, tinham de ter sido validadas na altura", constata João Paulo Batalha considera "importante que o Ministério Público explicasse" o que está em causa.

Sendo que Batalha refere que "aparentemente, [o Ministério Público] quis mesmo validar estas escutas". Mas fora do tempo previsto pela lei

"À luz da lei, essas conversas não podem ser usadas como prova, estão inválidas e, portanto, convém sabermos se elas simplesmente não foram consideradas porque não faziam falta ao processo ou se o Ministério Público quis, não sei quantos anos depois, validá-las porque se tinha esquecido ou porque quer dizer, isto de facto é inexplicável com a informação que temos", conclui o vice-presidente da Frente Cívica.

Nas últimas horas, a Renascença tem insistido com a Procuradoria-Geral da República para que dê esclarecimentos adicionais sobre este caso mas, até ao momento, continua sem uma resposta.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 21 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?