Propostas para reduzir IVA na alimentação rejeitadas no Parlamento

Aprovada foi a proposta do PSD e CDS para reduzir o IVA da carne de caça para os 6%. A proposta teve os votos contra do Bloco, do Livre e do PAN e a abstenção do Partido Socialista. A partir do próximo ano a carne de caça vai passar a ser vendida com IVA de 6%. Segundo o PSD, isso já acontecia com as miudezas, mas a carne de caça maior e menor estava taxada a 23%, o que para os social-democratas não fazia sentido.

O Chega que pretendia aplicar o IVA zero a um cabaz alimentar essencial, viu a sua proposta rejeitada com a abstenção do PS.

A proposta do Partido Socialista foi chumbada com os votos contra do PSD, CDS, IL e Chega. Nesta proposta, o PS propunha que a receita fiscal resultante da eventual eliminação do desconto em vigor no ISP, o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos fosse aplicada na redução da taxa do IVA dos bens alimentares essenciais.

O Parlamento rejeitou esta sexta-feira as propostas do PS e do Chega que iam no sentido de reduzir o IVA nos bens alimentares, apresentada no âmbito do Orçamento do Estado para 2026 ( OE2026 )

Foi ainda aprovada uma proposta da Iniciativa Liberal para isentar de IVA os veículos adaptados para associações desportivas de pessoas com deficiência.

O PSD e o CDS aprovaram ainda uma proposta para aumentar a quota de mercado dos medicamentos genéricos. Segundo os dois partidos que apoiam o governo, em 2026, “o Governo reforça as medidas de incentivo à utilização, em ambulatório, dos medicamentos genéricos, com vista a aumentar a sua quota de mercado, em unidades, para, pelo menos, 55%”, lê-se na proposta.

Num guião com perto de 800 páginas, a maioria das propostas de alteração da oposição são rejeitadas, mas o PS conseguiu aprovar uma proposta que determina um prazo máximo para o estado central pagar às autarquias quando se tratar de delegação de competências.

“Na falta dessa estipulação, considera-se que o prazo máximo de pagamento não pode ultrapassar os sessenta dias após a receção da fatura ou documento equivalente considerado regular para pagamento”, lê-se na proposta socialista aprovada esta tarde.

Ainda mereceu apoio dos deputados uma proposta do PSD e do CDS que pretende elaborar um estudo sobre a tributação de pensões obtidas por novos residentes. No próximo ano, o governo “elabora um estudo sobre um regime fiscal aplicável a rendimentos de pensões auferidos por pessoas singulares de nacionalidade portuguesa que auferem pensões de países estrangeiros, com o objetivo de apoiar a fixação de residência, em territórios de baixa densidade, em Portugal”, indica a proposta do PSD e CDS.