"Um primeiro-ministro não pode ser escutado sem autorização do Supremo", diz Paulo Rangel

O ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, sustentou esta sexta-feira que um primeiro-ministro "não pode ser escutado sem uma autorização do Supremo Tribunal de Justiça" e que mesmo isso tem de ser muito bem ponderado.

"Não comentando nenhum caso concreto, há um princípio que é evidente e que é abstrato: um primeiro-ministro não pode ser escutado sem uma autorização do Supremo Tribunal de Justiça, ponto final. E mesmo isso tem de ser muito bem ponderado antes de ser autorizado", declarou.

Paulo Rangel respondia ao jornalista Pedro Santos Guerreiro, na conferência CNN Portugal Internacional, que decorre em Alcobaça, Leiria, após instado a comentar a notícia segundo a qual o ex-primeiro-ministro do PS António Costa, atual presidente do Conselho Europeu, foi escutado em conversa com suspeitos da Operação Influencer sem conhecimento dos tribunais superiores.

Afirmando não querer comentar casos concretos, Rangel, jurista, defendeu que "há matérias em que a Justiça tem de ponderar as consequências daquilo que está a fazer" e considerou que "autorizar a escuta de um primeiro-ministro é sempre de uma delicadeza constitucional enormíssima" que "obriga a uma ponderação seríssima".

"Já a autorização judicial deve ser dada com aquilo a que nós chamamos em inglês 'self-restraint', auto contenção. Deve ser uma coisa excecional e devidamente justificada e, portanto, tem de haver motivos muito ponderosos para isso. E, para além disso, não pode haver escutas de primeiros-ministros sem haver a competente autorização judicial, isso não pode haver", acentuou.

Segundo a edição desta sexta-feira do jornal Diário de Notícias, foram feitas 22 escutas de contactos entre António Costa e os arguidos na Operação Influencer João Galamba (então secretário de Estado Adjunto e da Energia e secretário de Estado do Ambiente da Energia), Lacerda Machado (amigo e consultor do Governo na privatização da TAP, por exemplo) e Matos Fernandes (ex-ministro do Ambiente e da Ação Climática).