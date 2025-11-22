PS chama Pinto Luz ao Parlamento para saber se tem condições para tutelar privatização da TAP

O PS vai chamar o ministro Pinto Luz ao parlamento para esclarecer se tem condições para tutelar o processo de privatização da TAP e questiona o primeiro-ministro se este membro do seu Governo reúne condições para continuar.

Estas duas iniciativas políticas foram anunciadas à agência Lusa pelo líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, logo após ter terminado o período destinado à apresentação de manifestações de interesse por parte dos grupos de aviação que poderão concorrer ao processo de privatização da TAP, que terminou hoje às 17:00.

Na terça-feira, a PJ está realizou buscas na TAP, no grupo Barreiro e na Parpública, numa investigação liderada pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) por suspeita de crimes na privatização da companhia aérea em 2015 - altura em que o atual ministro Pinto Luz era secretário de Estado do segundo executivo PSD/CDS liderado por Pedro Passos Coelho.

Eurico Brilhante Dias frisou que o PS decidiu "com sentido de Estado" esperar pelas 17:00 de hoje para tomar estas iniciativas políticas, sobretudo para que nenhuma sua intervenção política pudesse ser confundida com uma eventual desvalorização da TAP.

"Até ao último minuto, o PS quis respeitar o período da apresentação de manifestações de interesse pelos vários interessados na privatização da TAP. Mas, durante a semana, aconteceu algo de muito grave, que foi a intervenção do Ministério Público com buscas, não só à sede da TAP, mas também a outros agentes, tendo mesmo sido constituídos arguidos", assinalou.

Numa alusão à situação política do ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, Eurico Brilhante Dias considerou o que se está a passar como "particularmente grave, porque quem hoje tutela o processo de privatização da TAP é o secretário de Estado que então assinou em nome do Governo Português a privatização".

"Tudo feito em 2015 por um governo que já se sabia ter caído na Assembleia da República, um governo que cessava funções e um governo que, ainda assim, entregou uma carta de conforto, assinada pelo então secretário de Estado Pinto Luz, a quem comprou a TAP. Hoje, sabe-se que a TAP, muito provavelmente, foi adquirida usando fundos próprios num negócio com a Airbus", apontou.