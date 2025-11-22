Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 22 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Ryanair. Governo “não aceita nem ameaças, nem falsas alegações, nem ultimatos”

22 nov, 2025 - 00:45 • Fábio Monteiro

O Governo rejeita as ameaças da Ryanair e reafirma a defesa da conectividade aérea com os Açores. A transportadora promete cancelar voos a partir de março, mas o Executivo promete agir para proteger a região autónoma.

A+ / A-

O Governo rejeitou esta sexta-feira os “ultimatos” e “ameaças” da Ryanair, depois de a companhia aérea anunciar que vai cancelar todos os voos “de e para” os Açores a partir de 29 de março do próximo ano.

A transportadora justifica a decisão com “taxas aeroportuárias elevadas” e acusa o Executivo de “nada fazer”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Em resposta, o ministro das Infraestruturas afirmou que o Governo “não aceita nem ameaças, nem falsas alegações, nem ultimatos”, garantindo que será feito tudo o que estiver ao alcance do Executivo para proteger a região.

“O que faremos é tudo, tudo, tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir todas as condições para que não saia prejudicado o destino Açores. É isso que vamos fazer”, afirmou Miguel Pinto Luz.

“Fico-me por aqui. Agora, não aceitamos nem ultimatos, nem ameaças, nem falsas alegações”, reforçou o ministro.

Pinto Luz sublinhou ainda que as declarações da companhia foram recebidas “com enorme surpresa”.

Segundo o governante, as taxas de navegação aérea têm vindo a descer desde 2023 e Portugal está entre os países mais competitivos da Europa, embora essas afirmações não tenham sido proferidas como citação direta.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 22 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?