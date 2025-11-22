Ryanair. Governo “não aceita nem ameaças, nem falsas alegações, nem ultimatos”

O Governo rejeitou esta sexta-feira os “ultimatos” e “ameaças” da Ryanair, depois de a companhia aérea anunciar que vai cancelar todos os voos “de e para” os Açores a partir de 29 de março do próximo ano.

A transportadora justifica a decisão com “taxas aeroportuárias elevadas” e acusa o Executivo de “nada fazer”.

Em resposta, o ministro das Infraestruturas afirmou que o Governo “não aceita nem ameaças, nem falsas alegações, nem ultimatos”, garantindo que será feito tudo o que estiver ao alcance do Executivo para proteger a região.

“O que faremos é tudo, tudo, tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir todas as condições para que não saia prejudicado o destino Açores. É isso que vamos fazer”, afirmou Miguel Pinto Luz.

“Fico-me por aqui. Agora, não aceitamos nem ultimatos, nem ameaças, nem falsas alegações”, reforçou o ministro.

Pinto Luz sublinhou ainda que as declarações da companhia foram recebidas “com enorme surpresa”.

Segundo o governante, as taxas de navegação aérea têm vindo a descer desde 2023 e Portugal está entre os países mais competitivos da Europa.