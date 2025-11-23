Gouveia e Melo e Catarina Martins admitem demissão do Governo em situação “muito grave” ou “limite”

Da Saúde à Habitação, da legislação laboral à Defesa, Henrique Gouveia e Melo e Catarina Martins concordaram em discordar de quase tudo, num “oceano de diferenças”, segundo o antigo militar, mas concordaram em assumir que poderiam demitir um futuro Governo, no caso de virem a ser eleitos para a Presidência da República. Em mais um frente-a frente televisivo, desta vez na SIC, estes dois candidatos às presidenciais de 18 de janeiro admitiram, atuar no caso de uma situação “muito grave”, no caso de Gouveia e Melo e se se chegar a uma “situação limite”, na visão de Catarina Martins. Questionado pela jornalista Clara de Sousa sobre como atuaria face a riscos para a democracia e se alguma vez usaria a figura da demissão de um Governo, Henrique Gouveia e Melo disse que “nunca usaria um mecanismo desses”, dizendo-se a favor da “estabilidade” e que só o faria por exemplo “se um governo extremista utilizasse os seus poderes para reverter a Constituição, não em termos formais, mas na prática e nos direitos cívicos e mais fundamentais”. Já Catarina Martins admitiu ser “crítica” de como o atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa usou o poder para dissolver o Parlamento e admitiu fazê-lo numa “situação limite”, dando como exemplo a decisão de Jorge Sampaio quando António Guterres disse que não era capaz de continuar a ser governo, admitindo que foi uma “decisão acertada”. Questionada se admite usar esse poder se for eleita para Belém, a eurodeputada responde com um “espero que não”.

Catarina, a "declinação sofisticada do marxismo e do leninismo" e Henrique, o que almoçou com Ventura Num debate vivo de parte a parte, Gouveia e Melo levava a cartilha estudada contra a ex-líder bloquista e logo na primeira intervenção definiu Catarina Martins como uma “declinação sofisticada do marxismo e do leninismo” com “um pé aqui e outro em Bruxelas, eventualmente o seu pé de recuo”. A ex-bloquista e atual eurodeputada pelo Bloco de Esquerda deu o troco dizendo que "ninguém" a "diminui por ter sido eleita" e pelas "escolhas" que faz, garantindo pelo meio que não irá "passar a campanha a falar de dar posse à extrema-direita, até porque se for eleita quer dizer que há uma maioria que não o quer". Logo a seguir, a candidata criticou Gouveia e Melo porque "decidiu almoçar com André Ventura a convite de um magnata. Temos de decidir quem defendemos, se são os magnatas ou quem constrói o país com o seu trabalho", o que levou à justificação do antigo militar: "Tenho de conhecer todos os atores políticos".