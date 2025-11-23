Luís Montenegro chega a Luanda para participar na Cimeira UE/África

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, chega este domingo a Luanda, onde vai participar na 7.ª Cimeira da União Europeia-União Africana (UE/África), que se realiza segunda e terça-feira na capital angolana.

À chegada ao aeroporto, Montenegro será recebido pelo ministro das Relações Exteriores de Angola, Téte António, tendo agendada, na parte da manhã de hoje, uma visita à recentemente reabilitada escola Ngola Kiluanje.

À tarde, a comitiva visitará a zona do projeto da nova marginal da Corimba.

Na segunda-feira, o primeiro-ministro português tem agendado um encontro com o Presidente da República de Angola, João Lourenço, seguindo depois para a Cimeira UE/África, cuja cerimónia de abertura está marcada para as 13h00 (12h00 em Lisboa), sendo acompanhado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, que chefiará a delegação portuguesa nos trabalhos agendados para terça-feira.

Na cerimónia de abertura discursarão o presidente da Comissão da União Africana, Mahmoud Ali Youssouf, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, a presidente da Comissão Europeia, Úrsula Von der Leyen, o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, e o Presidente da República de Angola, João Lourenço.

Um total de 42 chefes de Estado e de Governo, africanos e europeus, confirmaram a sua presença na 7.ª Cimeira União Africana--União Europeia.

Segundo uma nota oficial, estão confirmados 28 chefes de Estado e de Governo e 18 representantes de países africanos, assim como 14 líderes europeus, entre os quais o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, e 12 representantes de Estados-membros da União Europeia.

O evento contará ainda com a presença do presidente do Banco Africano de Desenvolvimento e de organizações regionais africanas.

A organização destaca igualmente a cobertura de mais de 500 profissionais da comunicação social, neste evento.

Sob o lema "Promover a Paz e a Prosperidade através do Multilateralismo Eficaz", a cimeira pretende reforçar a parceria estratégica entre a União Africana e a União Europeia, promover um modelo de cooperação mais equilibrado, consolidar mecanismos de segurança regional, criar oportunidades para a juventude africana e aprofundar a cooperação no domínio das migrações.

Além da Conferência de Alto Nível, o programa desta 7.ª edição inclui também um Fórum Empresarial, um Fórum da Juventude e da Sociedade Civil e uma reunião de altos funcionários, num "palco de diálogo" que pretende produzir respostas concretas aos desafios europeus e africanos.