Marcelo pede Europa "diplomática e dura" para se impor como "potência política"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pediu uma Europa "poderosa" em termos "políticos" perante as negociações sobre um acordo de paz na Ucrânia proposto pelos Estados Unidos e as tensões do país com a Venezuela.

O chefe de Estado mostrou-se "preocupado" com os portugueses a viverem na Venezuela, numa situação que já levou ao cancelamento de dois voos da TAP para Caracas, este sábado e na próxima terça-feira.

"A Europa, que é poderosíssima em termos económicos, tem de ser uma potência política internacional. Às vezes tem-se a sensação de que as outras potências não veem a Europa assim nem a tratam assim. Quem quer ter poder e quem quer ser respeitado tem de criar condições para ser respeitado. Mas ao mesmo tempo tem de ser diplomática e dura", afirmou Marcelo, pedindo uma "Europa mais firme".

À margem da entrega dos Prémios Manuel António da Mota, este domingo, Marcelo defendeu também que a Europa deve "antecipar os acontecimentos" e que, se não atuar como tal", outros "deixam de tratar [a Europa] como potência".

Questionado sobre uma ligação entre o acordo de paz proposto pelos Estados Unidos para a Ucrânia e a tensão com Venezuela estão relacionados, Marcelo afirmou que "pode ser coincidência".

"Que há uma coincidência no tempo, há. Agora se há uma coincidência no facto de avançarem linhas de atuação que envolvem os mesmos em dois pontos diferentes no globo, pode acontecer", respondeu.

Numa altura em que União Europeia, Estados Unidos e Ucrânia estão reunidos em Genebra, na Suíça, para discutir o plano americano de 28 pontos apresentado por Donald Trump, Marcelo defendeu que o mundo não pode ficar "um G3 ou G dois e meio - EUA, China e Federação Russa".

E acrescentou: "A Europa tem um grande poder de negociação, tem um grande poder diplomático e de negociação, mas perante poderes que estão a jogar o tudo ou nada, que é o caso dos Estados Unidos, com esta ideia de poder intervir em todo o mundo, o caso da Rússia para ganhar uma guerra e da China para tirar proveito do que se passa com os outros. Aí, a União Europeia tem de ainda ser melhor do que tem sido no passado".