Assembleia faz sessão do 25 Novembro igual à do 25 de Abril, só mudam as flores

O Parlamento volta a assinalar este ano, o 25 de Novembro, quando passam 50 anos da data. A sessão evocativa vai ser igual à do ano passado quando se comemorou o meio século do 25 de Abril. Tudo será igual à cerimónia do 25 de Abril: a guarda de honra, os hinos, os convidados, os pendões nas janelas, as principais entidades sentadas na meia-lua do hemiciclo e os arranjos florais que serão no mesmo número, mas em vez de cravos vermelhos, vão estar rosas brancas a decorar o hemiciclo como já aconteceu no ano passado. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A sessão evocativa dos 50 anos do 25 de Novembro começa às 11h00, mas, de acordo com o cerimonial, desde as 9h45 que a Guarda de Honra, constituída por um “Batalhão, representando os três ramos das Forças Armadas, com Estandarte Nacional, banda e fanfarra, encontra-se postada no passeio fronteiro à Assembleia da República”. E tal como aconteceu o ano passado, os deputados têm menos 30 segundos para falar do que no 25 de Abril. Durante a sessão os grupos parlamentares vão ter direito a 5 minutos e 30 segundos e os deputados únicos a 2 minutos e 30 segundos.

Os discursos vão ser feitos seguindo a ordem habitual começando com o JPP, PAN, BE, CDS, Livre, IL, PS, Chega e PSD. O PCP já anunciou que não vai estar presente na sessão, tal como fez no ano passado. Depois dos partidos, tem a palavra o Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, e a terminar Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República. Ao contrário do ano passado, em que o número de convidados era muito inferior e onde todos ficaram a assistir à sessão nas galerias, este ano, e tal como acontece no 25 de Abril, vão ser colocadas cadeiras na meia lua do hemiciclo para as altas entidades como os presidentes do Tribunal Constitucional e do Supremo Tribunal de Justiça, os presidentes do Tribunal de Contas e do Supremo Tribunal Administrativo, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, o presidente do maior partido da oposição, o procurador-geral da República, o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Provedor de Justiça interino, os Representantes da República para as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, entre outros. As entidades que deverão estar presentes nas galerias são as mesmas do que na sessão solene dos 50 anos do 25 de Abril, mas desta vez o patriarca de Lisboa consta do cerimonial como convidado. No 25 de Abril, apenas o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa é convidado.