Chega anuncia voto contra o Orçamento do Estado e acusa PS de incoerência

(Em atualização)

Ao terceiro dia de debate orçamental, o líder parlamentar do Chega anunciou, em plenário, que o partido vai novamente votar contra o Orçamento do Estado na votação final que vai ocorrer na quinta-feira.

Pedro Pinto respondia ao deputado socialista que tinha acusado o Chega de estar ao lado do Governo por ter votado contra a proposta que podia abrir caminho a reduzir o IVA nos alimentos essenciais.

“Vou-lhe recordar que na próxima quinta-feira de manhã, quando os senhores se levantarem para se absterem neste orçamento, nós vamos votar contra. Está aqui a grande diferença, é que nós somos coerentes”, disse Pedro Pinto.

Depois de ter sido rejeitada na Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças, o PS pediu uma nova votação da sua proposta que pretende a aplicação da receita que o Estado vai encaixar com o fim dos descontos do ISP, na redução da taxa do IVA que incide sobre um conjunto de bens alimentares essenciais.

Apesar do Chega ter apresentado uma proposta para defender o IVA Zero num cabaz de alimentos, o partido de André Ventura votou contra a proposta do PS que ia precisamente nesse sentido. E esta segunda de manhã a proposta voltou a ser rejeitada.

O deputado socialista Carlos Pereira acusou o Chega de estar ao lado do PSD em muitas votações na especialidade, quando diz que este orçamento tem a maior receita fiscal de sempre. “Usando a vossa linguagem, nunca se sacou tanto dinheiro aos portugueses como os senhores estão a fazer com este Orçamento de 2026. São mais 940 milhões de euros de IRS, são mais 1.300 milhões de euros de impostos indiretos”, disse o socialista.

Na resposta, o líder parlamentar do Chega afirmou que, ao contrário do PS, ia votar contra o documento, e acusou os socialistas de incoerência. “Os senhores não são coerentes. Criticam o orçamento, dizem que é a maior carga fiscal de sempre, mas depois, na altura de votar, vão encostar-se ao PSD, demagogia e hipocrisia socialista”, rematou Pedro Pinto.

No debate em plenário, o governo voltou a alertar para medidas que aumentam a despesa e vão criar um défice orçamental, como por exemplo a proposta do Chega que pretende uniformizar a taxa de IVA de 13 % na restauração.

O secretário de estado do Orçamento, Brandão de Brito explica que os donos dos restaurantes seriam os únicos a beneficiar desta medida, pois apesar da redução da taxa de IVA, os preços iam manter-se inalterados.

“Logo, isso corresponde a uma transferência do bolso de todos os contribuintes e, quando eu digo todos, são todos, desde o pensionista mais humilde à pessoa que não tem dinheiro para almoçar fora todos os dias e tem que preparar uma marmita, para o bolso dos donos dos restaurantes”, disse Brandão de Brito que acusa o Chega de criar défice orçamental com esta proposta.

“No plano prático, esta medida custa 710 milhões de euros e, portanto, o Chega, quando faz esta proposta, tem de assumir, perante o país, que quer que o país tenha um déficit orçamental em 2026”, conclui o secretário de Estado do Orçamento.

Ao longo dos dois dias de votação, o Chega rejeitou quase sempre as propostas do PS votando contra e o Partido Socialista escolheu a abstenção nas propostas do Chega e dos restantes partidos para que não fossem aprovadas medidas que aumentam a despesa e que podem desequilibrar as contas públicas.

Esta segunda de manhã, nas votações que foram repetidas em plenário, apenas o PS e o PAN conseguiram ver aprovadas propostas de alteração.

Uma delas é a proposta do Partido Socialista que quer atribuir garantias reais aos municípios e freguesias no âmbito de programas municipais de apoio ao arrendamento urbano. “Urge alargar as medidas de aceleração dos empréstimos na área da habitação àqueles programas municipais”, explicou o PS.

Quanto ao PAN, defende que a sua proposta serve para “corrigir um lapso” no fundo de emergência ambiental e clarificar que “o aumento da dotação do fundo de emergência municipal poderá ocorrer com recurso aos auxílios financeiros e cooperação técnica e financeira”.

O PSD e o CDS votaram a favor, mas Hugo Soares pediu para verificar se o sentido de voto da bancada estava correto.