Chega anuncia voto contra o Orçamento do Estado e acusa PS de incoerência

24 nov, 2025 - 11:51 • Manuela Pires

O Chega vai repetir o voto da generalidade, mas o Orçamento para o próximo ano está aprovado com a abstenção, já anunciada, do Partido Socialista.

A+ / A-

(Em atualização)

Ao terceiro dia de debate orçamental, o líder parlamentar do Chega anunciou, em plenário, que o partido vai novamente votar contra o Orçamento do Estado na votação final que vai ocorrer na quinta-feira.

Pedro Pinto respondia ao deputado socialista que tinha acusado o Chega de estar ao lado do Governo por ter votado contra a proposta que podia abrir caminho a reduzir o IVA nos alimentos essenciais.

“Vou-lhe recordar que na próxima quinta-feira de manhã, quando os senhores se levantarem para se absterem neste orçamento, nós vamos votar contra. Está aqui a grande diferença, é que nós somos coerentes”, disse Pedro Pinto.

Depois de ter sido rejeitada na Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças, o PS pediu uma nova votação da sua proposta que pretende a aplicação da receita que o Estado vai encaixar com o fim dos descontos do ISP, na redução da taxa do IVA que incide sobre um conjunto de bens alimentares essenciais.

Apesar do Chega ter apresentado uma proposta para defender o IVA Zero num cabaz de alimentos, o partido de André Ventura votou contra a proposta do PS que ia precisamente nesse sentido.

