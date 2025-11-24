"É uma discussão inútil". Gouveia e Melo critica competição de datas com 25 de Abril

O candidato presidencial Henrique Gouveia e Melo considerou esta segunda-feira que "não faz sentido" criar uma competição entre o 25 de Abril e o 25 de Novembro e criticou Marques Mendes por fazer metáforas futebolísticas sobre as duas datas.

"Houve uma data que nos deu a liberdade, foi o 25 de Abril. Essa data foi crítica, porque sem ela não teria havido nada. E houve outra data que garantiu a seguir essa liberdade, foi o 25 de Novembro. As duas datas têm o seu valor", afirmou.

Para Gouveia e Melo, "ninguém pode dizer que só quer uma data ou que acha que uma data é mais importante do que a outra".

"Para mim, isso é uma discussão inútil. O 25 de Abril foi essencial. Sem ele, não teria havido nada para a frente, teria continuado a ditadura. O 25 de Novembro corrigiu um desvio que poderia ter sido perigoso na altura e que, graças a Deus, consolidou a nossa democracia", referiu.

Questionado se concorda com o candidato presidencial Luís Marques Mendes que, na desta segunda-feira, considerou que o 25 de Abril seria o equivalente ao campeonato nacional de futebol e o 25 de Novembro à Taça de Portugal, Gouveia e Melo criticou que se comparem "datas tão importantes" com "taças e campeonatos de futebol".

"Acho que essa é uma comparação que não faz sentido nenhum e não entro por aí. E, mais uma vez, parece que há uma competição, nós temos de decidir qual é a data mais importante. Eu não compito. As duas datas são significativas: uma porque nos deu a liberdade e outra porque nos confirmou a liberdade", referiu, acrescentando que "as duas datas só existem uma com a outra".