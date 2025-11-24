Ouvir
“Enquanto for vontade do meu primeiro-ministro”, Ana Paula Martins será ministra da Saúde

24 nov, 2025 - 12:05 • Redação

​Governante comenta sondagem que refere que 60% dos portugueses defende a sua demissão do cargo.

A ministra da Saúde garante que está disponível para continuar no cargo enquanto for vontade do Governo e de Luís Montenegro.

“Estarei aqui a trabalhar todos os dias, como estou hoje e vou estar amanhã e depois de amanhã, enquanto, naturalmente, for vontade do Governo e do meu primeiro-ministro”, afirmou Ana Paula Martins, em declarações aos jornalistas, esta segunda-feira.

A governante foi questionada sobre os resultados de uma sondagem publicada no domingo pelo “Correio da Manhã” que revela que quase 60% dos portugueses defende a demissão de Ana Paula Martins.

“Uma sondagem é uma sondagem”, começou por dizer a governante, à margem de uma visita ao hospital de Chaves, que não se mostrou disponível para abandonar o cargo.

