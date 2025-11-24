Lei da Nacionalidade: PSD e CDS entregam no TC pronúncia em defesa de decretos

PSD e CDS-PP anunciaram esta segunda-feira a entrega no Tribunal Constitucional (TC) de uma pronúncia em defesa da constitucionalidade dos decretos sobre a nacionalidade, no âmbito dos pedidos de fiscalização preventiva feitos pelo PS.

Esta iniciativa - que consiste em dois documentos separados relativos a cada decreto - foi anunciada na Assembleia da República, em conferência de imprensa, pelo deputado e vice-presidente do Grupo Parlamentar do PSD António Rodrigues e pelo deputado do CDS-PP João Almeida.

António Rodrigues acusou o PS de agir por "divergências políticas" e não por "razões de inconstitucionalidade" nos pedidos que dirigiu ao TC e defendeu que era importante dar a conhecer ao tribunal as motivações jurídicas de PSD e CDS-PP.

O deputado do PSD referiu que "este mecanismo é usado pela primeira vez na história da democracia portuguesa" por parte de grupos parlamentares, "uma pronúncia da parte contrária perante o TC" no âmbito de pedidos de fiscalização preventiva da constitucionalidade.