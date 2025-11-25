25 de Novembro: 25 de Abril é "data primeira" mas sem Novembro não haveria Constituição

O Presidente da República destacou hoje o 25 de Abril como a "data primeira", "sem a qual não teria havido Novembro de 1975", mas salientou que, sem o 25 de Novembro, não teria havido a Constituição de 1976.

Num breve discurso, de pouco mais de dois minutos, na parada militar na Praça do Comércio, em Lisboa, organizada para assinalar os 50 anos do 25 de Novembro de 1975, Marcelo Rebelo de Sousa evocou António Ramalho Eanes, momentos depois de ter sido lida uma mensagem do antigo Presidente da República nesta cerimónia.

Marcelo Rebelo de Sousa salientou que Ramalho Eanes foi um "Capitão de Abril de 1974, Abril sem o qual não teria havido Novembro de 1975", e o "chefe militar de Novembro de 1975, Novembro sem o qual não teria havido a Constituição de 1976".

Continuando a assinalar o percurso de Ramalho Eanes, Marcelo Rebelo de Sousa disse que o ex-Presidente foi o "Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas de 1976, sem o qual não teria havido a transição da legitimidade revolucionária para a legitimidade democrática, representativa e eleitoral".