Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 25 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

25 de Novembro: 25 de Abril é "data primeira" mas sem Novembro não haveria Constituição

25 nov, 2025 - 10:50 • Lusa

Num breve discurso, de pouco mais de dois minutos, na parada militar na Praça do Comércio, em Lisboa, organizada para assinalar os 50 anos do 25 de Novembro de 1975, Marcelo Rebelo de Sousa evocou António Ramalho Eanes

A+ / A-

O Presidente da República destacou hoje o 25 de Abril como a "data primeira", "sem a qual não teria havido Novembro de 1975", mas salientou que, sem o 25 de Novembro, não teria havido a Constituição de 1976.

Num breve discurso, de pouco mais de dois minutos, na parada militar na Praça do Comércio, em Lisboa, organizada para assinalar os 50 anos do 25 de Novembro de 1975, Marcelo Rebelo de Sousa evocou António Ramalho Eanes, momentos depois de ter sido lida uma mensagem do antigo Presidente da República nesta cerimónia.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Marcelo Rebelo de Sousa salientou que Ramalho Eanes foi um "Capitão de Abril de 1974, Abril sem o qual não teria havido Novembro de 1975", e o "chefe militar de Novembro de 1975, Novembro sem o qual não teria havido a Constituição de 1976".

Continuando a assinalar o percurso de Ramalho Eanes, Marcelo Rebelo de Sousa disse que o ex-Presidente foi o "Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas de 1976, sem o qual não teria havido a transição da legitimidade revolucionária para a legitimidade democrática, representativa e eleitoral".

“Tudo apontava para andarmos à bofetada uns aos outros". Como novembro se precipitou em 1975

25 de Novembro

“Tudo apontava para andarmos à bofetada uns aos outros". Como novembro se precipitou em 1975

O Verão Quente ameaçava desembocar num outono expl(...)

O Presidente da República disse que, na pessoa de Ramalho Eanes, evoca "os valores da liberdade, da democracia e do Estado de Direito, e as virtudes militares da camaradagem, da disciplina, do espírito de sacrifício, da lealdade, do sentido de missão e do patriotismo que fizeram e fazem a nobreza de Portugal".

"Em Novembro de 2025, como em Abril de 2024, essa data primeira, celebramos estes valores e estes predicados, gratidão às nossas forças armadas sempre, em nome de Portugal", afirmou.

No final da cerimónia, em breves declarações aos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que a "parada correu muito, muito bem", indicando que felicitou o ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo.

Questionado se lhe parece que organizar esta parada militar faz sentido, o Presidente da República respondeu: "Claro".

"Em 1976, 1977, 1978, 1979, com o general Eanes como Presidente, houve sempre", disse.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 25 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?