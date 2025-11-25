"Guerra" entre rosas brancas e cravos vermelhos marcou sessão do 25 Novembro

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

O confronto entre rosas brancas e cravos vermelhos voltou a marcar a sessão solene que assinalou a operação militar do 25 de Novembro de 1975, que contou também com a presença de vários candidatos presidenciais. Um ano depois da primeira sessão solene que assinalou os 49 anos desde a operação militar do 25 de Novembro, os deputados da Assembleia da República voltaram a reunir-se para assinalar o cinquentenário da data, desta vez com todos os preceitos da sessão dedicada ao 25 de Abril de 1974. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Na entrada principal, a Guarda de Honra, constituída por um batalhão com militares dos três ramos das Forças Armadas, aguardava a chegada das várias entidades, que foram entrando no Palácio de São Bento pela ordem protocolar. À semelhança do ano passado, o general Ramalho Eanes, antigo Presidente da República e principal militar operacional do 25 de Novembro, acompanhado pela mulher, Manuela Eanes, voltou a marcar presença, tendo sido recebido com honras militares antes de se dirigir à Sala de Visitas da Presidência.

Pelas 10h30, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, acompanhado pela mulher, fez o mesmo percurso, dirigindo-se até à sala onde foi cumprimentado por várias entidades, nomeadamente líderes parlamentares de vários partidos e onde não estavam representantes do PCP (que não participou na sessão) nem do BE. Cavaco Silva não esteve presente

A quinze minutos da hora marcada para o início da cerimónia, e depois de ter participado numa parada militar no Terreiro do Paço, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, chegou à entrada principal da Assembleia da República onde escutou o hino nacional, antes de se juntar aos convidados para a sessão solene. No interior do hemiciclo, os convidados iam ocupando os seus lugares: ao cimo, na galeria destinada a antigos Presidentes da República e ex-primeiros-ministros, além de Ramalho Eanes e Manuela Eanes esteve também o antigo chefe do executivo Pedro Santana Lopes - que ainda trocou umas palavras com a mulher de Luís Montenegro, minutos antes do arranque da sessão. Ao contrário do ano passado, Cavaco Silva não esteve presente. Mais abaixo, na meia-lua do hemiciclo, em frente à bancada do Governo, sentaram-se os principais convidados institucionais, como os presidentes do Tribunal Constitucional e do Supremo Tribunal de Justiça, o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas ou o procurador-geral da República, além de dois candidatos às eleições presidenciais: Luís Marques Mendes, na qualidade de Conselheiro de Estado, e André Ventura, como líder do maior partido da oposição. Ventura fora da bancada do Chega Ventura escolheu estar sentado em frente ao executivo, e não na bancada do Chega, ao abrigo de uma prerrogativa protocolar dedicada aos líderes do maior partido da oposição, que lhe permite ocupar aquele lugar, e que só costuma ser utilizada quando estes líderes não são deputados. Também João Cotrim de Figueiredo assistiu à sessão, sentado numa das galerias mais acima, assim como Jorge Pinto, na qualidade de deputado do Livre. A Sala das Sessões foi novamente decorada com arranjos de rosas brancas, tal como no ano passado, mas desta vez em maior número, ocupando toda a Mesa da Assembleia da República, além do púlpito.