Ouvir
  • Edição da Noite
  • 26 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Marcelo espera que investigação que envolve elementos da GNR e PSP seja "o mais rápida possível"

25 nov, 2025 - 21:39 • Lusa

Marcelo Rebelo de Sousa defendeu esta segunda-feira uma investigação célere à atuação de elementos da GNR e PSP, detidos por suspeitas de crimes graves. O Presidente teme impacto na credibilidade das instituições.

A+ / A-

O Presidente da República afirmou esta terça-feira esperar que a investigação que levou à detenção de elementos da GNR e da PSP seja "o mais rápida possível", manifestando a preocupação de que "não fique afetada a credibilidade de instituições".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

À saída de uma conferência sobre o 25 de Novembro de 1975, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado sobre a notícia da detenção de dez militares da GNR e de um elemento da PSP, hoje, numa operação da PJ, e começou por ressalvar que não comenta "casos concretos, muito menos em investigação judicial".

O chefe de Estado considerou, no entanto, que "conviria que fosse, na medida do possível, rápida esta investigação", porque "os crimes invocados" (auxílio à imigração ilegal, falsificação, fraude fiscal e branqueamento de capitais) "são graves" e porque "estão envolvidos efetivos ao serviço de instituições importantes, muito importantes na sociedade portuguesa".

"Logo, se há que se fazer justiça, faça-se justiça. Mas não é indiferente o tempo em que se faz a justiça", reforçou.

Interrogado se o prestígio das autoridades fica afetado neste caso, o Presidente da República respondeu que "para já, não", acrescentando: "Por isso eu digo que, para que não fique afetada a credibilidade de instituições que são essenciais para a nossa vida coletiva, é que esta investigação ou esse tipo de investigações têm de ser o mais rápidas possível".

Para o Presidente da República, está em causa "matéria muito sensível para o prestígio das instituições" e a convicção de que "a reputação dessas instituições é fundamental".

"Não é só a reputação dos próprios investigados, não é só a gravidade da matéria que é invocada, mas é a reputação dessas instituições e a sua credibilidade", frisou.

Por isso, insistiu que é importante que este seja "um processo respeitando o que a lei prevê, mas rápido".

Em comunicado, a PJ indicou que a operação de hoje deu cumprimento a cerca de 50 mandados de busca e 17 mandados de detenção, em Beja, Portalegre, Figueira da Foz e Porto, numa investigação sobre crimes de auxílio à imigração ilegal, falsificação, fraude fiscal e branqueamento de capitais.

Segundo a PJ, a operação desmantelou uma organização criminosa de auxílio à imigração ilegal em Portugal, que controlava centenas de trabalhadores.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Edição da Noite
  • 26 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira