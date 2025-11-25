Ouvir
Presidenciais 2026

Mendes vs. Ventura: Corrupção dominou debate entre "candidato a Xerife da República" e "marioneta do Governo"

25 nov, 2025 - 22:45 • Manuela Pires

No frente a frente na SIC, os dois candidatos à Presidência da República traçaram objetivos no combate à corrupção. Marques Mendes anunciou um Conselho de Estado para discutir a reforma da justiça.

Marques Mendes entrou no debate presidencial ao ataque a André Ventura. Acusou o líder do Chega de “conviver mal com a tolerância democrática” a propósito do episódio dos cravos na sessão do 25 de Novembro. Marques Mendes quis ainda mostrar que Ventura, como líder da oposição, “quer substituir o primeiro-ministro Luís Montenegro” e é por isso um falso candidato.

Foi ainda Marques Mendes que trouxe a debate a cerimónia da independência em Angola, muito criticada por André Ventura, mas que acabou por abrir a porta ao tema da corrupção, muito caro a Ventura e que acabou por dominar o frente a frente entre os dois candidatos à Presidência da República esta noite na SIC.

André Ventura levanta a voz para dizer que a corrupção “inundou Angola nos últimos anos” e que “o Presidente de Angola é um ladrão”. O líder do Chega avisa que quer acabar com a corrupção em Portugal.

Marques Mendes responde a Ventura, dizendo que “não é polícia, não é magistrado e também não é candidato a xerife da República, porque esse cargo não existe”.

O antigo ministro social-democrata diz que também quer combater a corrupção e, se for eleito, vai convocar um Conselho de Estado para discutir a reforma na justiça.

“A justiça está doente. E, portanto, o primeiro Conselho de Estado a seguir à minha eleição vai ser sobre reforma da justiça e combate à corrupção. Nunca houve um Conselho de Estado em Portugal sobre esta matéria, porque considero que esta é uma prioridade indispensável”, diz Marques Mendes.

André Ventura considera que não é uma reunião que vai resolver os problemas e diz que o Chega apresentou várias propostas no parlamento que o PSD recusou.

“Propostas que o seu partido rejeitou como por exemplo, pôr os corruptos na prisão e aumentar-lhes as penas. Os senhores impediram que isso acontecesse. Como, por exemplo, acabar com o prazo de prescrição que os senhores permitiram, que é o que estamos a ver com o José Sócrates a acontecer”, enunciou o líder do Chega.

Marques Mendes enumera a lista das prioridades que passam pelo combate à morosidade da justiça, “às manobras dilatórias que são usadas e abusadas aos pontapés em vários julgamentos”. O candidato à presidência da república apoiado pelo PSD quer ainda combater o “excesso de corporativismo” no Ministério Público.

“Por último, um cancro enorme que existe no Ministério Público que é o excesso de corporativismo” e deu o exemplo do manifesto dos 50 que motivou uma chuva de críticas por parte de procuradores do ministério público. “Isto não pode continuar” prometeu Marques Mendes.

Neste frente-a-frente, o candidato à Presidência da República apoiado pelo PSD tentou por várias vezes descredibilizar André Ventura, dizendo que é contraditório, não tem propostas para apresentar e é um falso candidato nestas eleições.

Mendes lembrou até que o líder parlamentar do Chega esteve em Luanda com o Presidente da República e ouviu o discurso de Joao Lourenço e não tomou qualquer posição.

“Estava lá o seu deputado Pedro Pinto e o seu líder parlamentar não só não abandonou a sessão como não fez nenhum comentário” disse Marques Mendes acusando Ventura de “fazer teatro” e estar apenas interessado em criticar Marcelo Rebelo de Sousa.

André Ventura encostou Marques Mendes ao PSD, “a uma elite e a uma casta” de políticos à qual ele não pertence. O líder do Chega disse ainda que o antigo líder do PSD é a muleta do governo, e até um fantoche nas mãos do primeiro-ministro.

“Entre nós os dois há uma diferença de independência. É que eu sou mesmo independente face ao Governo. O Doutor Luís Marques Mendes é o candidato, é o homem e, desculpe-me a expressão, não leva mal. É a marioneta de Luís Montenegro” remata André Ventura.

