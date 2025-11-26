Gouveia e Melo vs. Jorge Pinto: Sócrates irritou, revisão constitucional uniu

Nova noite, novo debate: esta quarta-feira, na CNN Portugal, Henrique Gouveia e Melo esteve frente a frente com Jorge Pinto, candidato apoiado pelo Livre. O tema do apoio de José Sócrates, que esta quarta-feira revelou que vai votar no almirante na reserva, enervou Gouveia e Melo. Jorge Pinto, que já foi militante do PS, distanciou-se do antigo primeiro-ministro. Lei Laboral No arranque do debate, o jornalista Alberto Carvalho abordou a reforma da lei laboral, que motiva a greve geral convocada para o dia 11 de dezembro. Gouveia e Melo lamentou que os temas de debate sejam parecidos com os abordados nos debates para as legislativas. Ainda assim, clarificou a posição hesitante que mostrou durante o debate contra Cotrim de Figueiredo: "Qualquer candidato que comente pode perturbar essas negociações", que ainda decorrem entre o Governo e a concertação social. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O almirante na reserva repete que é preciso "flexibilizar a economia", mas volta a avisar que pode atacar o "núcleo duro" dos direitos dos trabalhadores. Por sua vez, Jorge Pinto, deputado e candidato apoiado pelo Livre, assinalou que esta quarta-feira se assinalam os 10 anos de tomada de posse do Governo da Geringonça, liderado por António Costa. O candidato do Livre fala num Governo de "estabilidade" e lembra que foi o último que durou os quatro anos de uma legislatura. Nesse sentido, elogiou o Presidente Cavaco Silva, que obrigou a que os partidos assinassem um acordo escrito para assegurar a estabilidade.

Sobre a lei laboral, Jorge Pinto defende que, das medidas apresentadas pelo Governo, "todas servem para piorar a vida dos trabalhadores". Questionado se defende o Rendimento Básico Incondicional - um sistema que o próprio Jorge Pinto defendeu num livro, que prevê uma prestação do Estado para cada cidadão, suficiente para uma vida digna, atribuído a todos os cidadãos independentemente dos seus rendimentos - para contrariar um futuro de desemprego em grande escala devido à Inteligência Artificial, o deputado do Livre acredita que poderia ser testado. Henrique Gouveia e Melo insiste que não devemos "ter medo" da Inteligência Artificial e lembra que esta tecnologia pode ser uma oportunidade para ocupar postos de trabalho, num futuro em que o país vai ter de contrariar a tendência de envelhecimento da população. Combate aos extremismos? "É possível" Gouveia e Melo defendeu que "é possível" combater a polarização e o crescimento dos extremismos em Portugal. "Os partidos tradicionais têm de fazer uma reflexão. Perderam muitos eleitores para os partidos extremistas", lembra. "O Presidente tentou fazer o melhor que podia", respondeu quando questionado se o atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tentou travar o crescimento do extremismo em Portugal. Jorge Pinto fala numa ameaça real para Portugal, que vem de fora e de dentro. E assinala que o Chega "faz parte" de um movimento "reacionário internacional".



Revisão constitucional só à direita Desafiado por Jorge Pinto a dizer se aceitaria, enquanto Presidente da República, uma revisão constitucional feita só à direita, excluindo, por exemplo, o PS, Henrique Gouveia e Melo respondeu que isso não seria desejável, mas admite que o chefe de Estado deve respeitar as maiorias que se formam no Parlamento. Mas logo a seguir, Gouveia e Melo afirmou que a Constituição, como está, serve o seu propósito. E desafiado novamente para clarificar o que faria se a direita quisesse fazer uma revisão constitucional sem um consenso alargado, o militar na reserva voltou a um artigo que publicou no Expresso, para sugerir que isto poderia levar à dissolução do Parlamento. Gouveia e Melo considera que uma "quebra do contrato" entre eleitor e eleito podia levar à dissolução do Parlamento, e acredita que essa revisão, se não tivesse sido uma promessa eleitoral, poderia levar à dissolução do Parlamento. Jorge Pinto já tinha dito que no caso de uma revisão constitucional que exclua a esquerda parlamentar, dissolve a Assembleia da República. Justiça demasiado lenta O tema seguinte foi a morosidade da justiça, com o exemplo do julgamento no âmbito da Operação Marquês: "Dez anos para julgar um caso é excessivo", defende Gouveia e Melo. O almirante na reserva defende que "é péssimo" quando a justiça interfere na política e vice-versa. Jorge Pinto considera que "o exemplo tem de vir de cima, temos de ter governantes absolutamente irrepreensível", e defende que é "insustentável" casos como a Operação Marquês ou a Operação Influencer.

"Se o poder político não pode imiscuir-se no poder judicial, o poder judicial não pode ser um ator político", defende o deputado do Livre.

