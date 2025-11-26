Greve à vista. UGT dificilmente desconvoca protesto, apesar de reunião com Montenegro

“Atendendo às posições de partida, poderão não estar reunidas as condições para isso, mas hoje o clima é diferente daquele que existia há uma semana e acredito que, a seguir à reunião [desta quarta-feira], daremos mais um passo”, admite.

Questionado pela Renascença sobre a possibilidade de uma desconvocação da greve geral por parte da UGT, Pedro Roque, que lidera a estrutura autónoma do PSD que faz parte da central sindical, assume que “ até à véspera, isso pode acontecer ”, embora, “dito com realismo”, isso dificilmente deverá acontecer.

Esta quarta-feira, a partir das 15h30, o primeiro-ministro recebe em São Bento uma delegação da central sindical, em mais uma tentativa de aproximação a duas semanas do protesto.

O secretário-geral dos Trabalhadores Sociais-Democratas acredita que muito dificilmente a UGT deverá recuar na intenção de participar na greve geral de 11 de dezembro.

O secretário-geral dos Trabalhadores Sociais-Democratas, defende ainda que este encontro entre Montenegro e a UGT servirá para criar um “clima de confiança de um lado e do outro, fundamental para que as negociações possam prosseguir, independentemente de haver ou não haver greve geral”, até porque, segundo este responsável, “dificilmente será discutida matéria negocial”.

Sobre a posição dos TSD, o dirigente esclarece que a estrutura não tomou posição formal sobre a adesão da UGT à greve geral e sublinha que a decisão foi aprovada por unanimidade nos órgãos da central sindical.

“Os dirigentes sindicais que são social-democratas, mas que respondem perante os seus associados e sindicatos, consideraram que deveriam solidariamente avançar no caminho da greve geral e, portanto, a decisão foi tomada por unanimidade”, disse, frisando que os TSD são uma estrutura autónoma do PSD e que qualquer interferência poderia pôr em causa a independência do movimento sindical.

Apesar da decisão já tomada, Pedro Roque admite que uma reversão da posição da UGT é possível até ao último dia antes da greve. “Mas dificilmente acontecerá, dito com algum realismo.”