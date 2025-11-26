Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 26 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Greve à vista. UGT dificilmente desconvoca protesto, apesar de reunião com Montenegro

26 nov, 2025 - 07:00 • André Rodrigues

Secretário-geral dos TSD admite que o encontro desta quarta-feira entre o primeiro-ministro e a UGT pode não chegar para travar a adesão à greve geral.

A+ / A-

O secretário-geral dos Trabalhadores Sociais-Democratas acredita que muito dificilmente a UGT deverá recuar na intenção de participar na greve geral de 11 de dezembro.

Esta quarta-feira, a partir das 15h30, o primeiro-ministro recebe em São Bento uma delegação da central sindical, em mais uma tentativa de aproximação a duas semanas do protesto.

Questionado pela Renascença sobre a possibilidade de uma desconvocação da greve geral por parte da UGT, Pedro Roque, que lidera a estrutura autónoma do PSD que faz parte da central sindical, assume que “até à véspera, isso pode acontecer”, embora, “dito com realismo”, isso dificilmente deverá acontecer.

“Atendendo às posições de partida, poderão não estar reunidas as condições para isso, mas hoje o clima é diferente daquele que existia há uma semana e acredito que, a seguir à reunião [desta quarta-feira], daremos mais um passo”, admite.

Tripulantes da aviação aprovam adesão à greve geral de 11 de dezembro

Greve geral

Tripulantes da aviação aprovam adesão à greve geral de 11 de dezembro

A CGTP e a UGT anunciaram uma greve geral para 11 (...)

O secretário-geral dos Trabalhadores Sociais-Democratas, defende ainda que este encontro entre Montenegro e a UGT servirá para criar um “clima de confiança de um lado e do outro, fundamental para que as negociações possam prosseguir, independentemente de haver ou não haver greve geral”, até porque, segundo este responsável, “dificilmente será discutida matéria negocial”.

Sobre a posição dos TSD, o dirigente esclarece que a estrutura não tomou posição formal sobre a adesão da UGT à greve geral e sublinha que a decisão foi aprovada por unanimidade nos órgãos da central sindical.

“Os dirigentes sindicais que são social-democratas, mas que respondem perante os seus associados e sindicatos, consideraram que deveriam solidariamente avançar no caminho da greve geral e, portanto, a decisão foi tomada por unanimidade”, disse, frisando que os TSD são uma estrutura autónoma do PSD e que qualquer interferência poderia pôr em causa a independência do movimento sindical.

Apesar da decisão já tomada, Pedro Roque admite que uma reversão da posição da UGT é possível até ao último dia antes da greve. “Mas dificilmente acontecerá, dito com algum realismo.”

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 26 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

  • Petervlg
    26 nov, 2025 Trofa 09:13
    Graças a estas bestas dos sindicalistas, agora quase que ganho o ordena minimo. Os sindicatos, fizeram teatro para aumentar o ordenado mínimo, e os outros? as pessoas que tinham um valor media, agora tem quase o ordenado mínimo. Está o povo a pagar para estes gajos dos sindicatos estarem bem na vida, e nada fazerem. Apenas olham para o ordenado mínimo, e os patrões todos contentes.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira