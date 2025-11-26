Ouvir
Parlamento aprova isenção parcial de portagens na A6 e A2

26 nov, 2025 - 17:27 • Manuela Pires

O fim do pagamento de portagens na A2 e A6 é para residentes, empresas e trabalhadores na região. Foi ainda aprovada a suspensão do pagamento de portagens na CREP para os pesados e a eliminação das portagens na totalidade da A25.

Apesar dos apelos do Governo, o Parlamento aprovou esta quarta-feira a isenção parcial de portagens na A2 e no A6, no Alentejo, mas apenas para residentes, particulares e empresas.

A proposta teve o voto favorável de todos os partidos de esquerda e do Chega. O PAN absteve-se e o PSD, CDS e IL votaram contra.

Segundo a proposta, “a implementação deste regime de isenção é feita através da utilização de dispositivo eletrónico associado à matrícula do veículo”.

A isenção deve estar a funcionar nos primeiros três meses do próximo ano.

Foi ainda aprovada outra proposta do PS que pretende eliminar as portagens na totalidade da A25 (autoestrada das Beiras Litoral e Alta), entre Aveiro e Vilar Formoso, porque restou um pequeno troço onde ainda se pagava taxa de portagem.

Segundo a proposta socialista, "verifica-se que, no caso da A25, restou um pequeno troço onde se manteve a cobrança de portagens, pelo que se propõe agora corrigir esta incongruência, eliminando as portagens na totalidade da autoestrada A25.

O partido socialista conseguiu ainda aprovar com os votos favoráveis do Chega a suspensão do pagamento de portagens em duas zonas do país, uma a norte na CREP, a outra na zona da Batalha.

O governo anunciou que a partir de março do próximo ano os pesados deixam de pagar portagem na CREP numa tentativa de aliviar o trânsito na VCI, mas apenas em dois períodos do dia “entre as 7h e as 10h e as 16h e as 19h”.

A proposta do Partido Socialista estende a suspensão do pagamento ao longo de todo o dia, foi aprovada com os votos contra do PSD, CDS e PCP, a abstenção de IL, Livre e BE e os votos favoráveis do PS e do Chega.

Foi também aprovada a proposta socialista que suspende “a cobrança de taxas de portagem aos veículos pesados que utilizam a autoestrada A19, no troço entre São Jorge e Leiria Sul (nó A8/A19) e a A8 entre Leiria Sul (nó A8/A19) e Pousos.

Esta última proposta socialista tem como objetivo a conservação do Mosteiro da Batalha que fica junto à Estrada Nacional 1.

“Tratando-se de um Monumento Nacional cuja conservação é da maior importância, importa estudar que efeitos poderá o elevado tráfego rodoviário estar a ter na sua conservação e, se necessário, implementar medidas que mitiguem esses efeitos” lê-se na nota informativa.

Governo e PS avisam para os custos destas medidas

No debate em plenário, o PSD contestou estas propostas e avisou que não há portagens grátis e o deputado Alexandre Poço avisou que “o que é grátis nas estradas, paga-se nos impostos”.

O PSD considera que o PS e o Chega estão a cometer o mesmo erro que o ano passado e acusa os dois partidos de estarem novamente unidos contra o governo.

“Esta é mais uma tentativa do Partido Socialista, que tem um consórcio com o Partido Chega para formarem o Governo de Assembleia no tema das portagens. Diabolizam-se todos os dias, mas quando têm de decidir no Parlamento, estão juntos no mesmo carro a decidir ao lado um do outro” disse Alexandre Poço.

Para além do PSD, também o secretário de estado do orçamento pediu ao parlamento para não acrescentar mais despesa e Brandão de Brito apontou precisamente a abolição de portagens.

“Até ao final do dia de segunda foram aprovadas 132 propostas de alteração, o que correspondente a um acréscimo da despesa (…) e ainda estão por votar propostas como a abolição das portagens em vários troços de autoestradas, que se forem aprovadas, além de fragilizarem o modelo de financiamento de grandes obras públicas, custarão ao Estado mais de 100 milhões de euros anualmente” avisou o governante.

A terminar o debate especialidade, em plenário, o secretário de estado do orçamento lembrou que a proposta que o governo entregou no parlamento tem 139 artigos, menos de metade do ano passado, e que, no seu entender, o orçamento do estado não é “um mero repositório ocasional de reivindicações setoriais, por mais legítimas que sejam”.

“ Não é, nem pode ser, o caldeirão de uma espécie de sopa da pedra legislativa para a qual cada partido contribui com o seu punhado de diplomas, despejando-os na mesma panela, sem olhar à coerência, à hierarquia das prioridades e, sobretudo, à capacidade de financiamento dessas medidas” disse o secretário de estado do orçamento.





