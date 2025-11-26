Parlamento aprova isenção parcial de portagens na A6 e A2

Apesar dos apelos do Governo, o Parlamento aprovou esta quarta-feira a isenção parcial de portagens na A2 e no A6, no Alentejo, mas apenas para residentes, particulares e empresas.

A proposta teve o voto favorável de todos os partidos de esquerda e do Chega. O PAN absteve-se e o PSD, CDS e IL votaram contra.

Segundo a proposta, “a implementação deste regime de isenção é feita através da utilização de dispositivo eletrónico associado à matrícula do veículo”.

A isenção deve estar a funcionar nos primeiros três meses do próximo ano.

Foi ainda aprovada outra proposta do PS que pretende eliminar as portagens na totalidade da A25 (autoestrada das Beiras Litoral e Alta), entre Aveiro e Vilar Formoso, porque restou um pequeno troço onde ainda se pagava taxa de portagem.

Segundo a proposta socialista, "verifica-se que, no caso da A25, restou um pequeno troço onde se manteve a cobrança de portagens, pelo que se propõe agora corrigir esta incongruência, eliminando as portagens na totalidade da autoestrada A25.