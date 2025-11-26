PSD acusa Chega de unir-se à extrema-esquerda para travar propinas: “É o preço de um carioca duplo por mês”

O valor das propinas já não vai aumentar no próximo ano. Os deputados voltaram esta manhã de quarta-feira a aprovar a proposta de alteração ao Orçamento do Estado do PS que mantém o atual valor da propina para cada ciclo de estudos “conferentes de grau académico superior, bem como aos cursos técnicos superiores profissionais das instituições de ensino superior público”. A proposta foi viabilizada com os votos contra do PSD, CDS e Iniciativa Liberal e os votos favoráveis das restantes bancadas.

A proposta foi aprovada na Comissão de Orçamento e Finanças, na segunda-feira à noite, depois de o Chega ter alterado o sentido de voto que permitiu viabilizar a medida, mas esta manhã o assunto foi debatido em plenário com o Governo a apelar ao bom senso da oposição para permitir o aumento das propinas no próximo ano.

PSD apela à responsabilidade política



“Este é um aumento moderado, responsável, equilibrado e que traz autonomia às universidades, às instituições do ensino superior. Apelo novamente à responsabilidade política destas bancadas para estarem com o Governo ao lado destas instituições”, apelou Carlos Abreu Amorim.

O ministro dos Assuntos Parlamentares voltou a dizer que o aumento das propinas proposto pelo Governo não vai afastar ninguém da universidade e que o congelamento dos últimos anos afetou a autonomia das Instituições.

“O congelamento prolongado fragilizou a autonomia financeira das instituições de ensino superior, deteriorou a sua capacidade de investimento e limitou a resposta às exigências de qualidade e de modernização. A atualização proposta, sublinhamos, é extremamente moderada e estritamente técnica”, disse o ministro.

“Ao contrário do que reza a narrativa alarmista, atualizar as propinas da forma como está previsto e que desejamos, não prejudica o acesso a nenhum estudante”, garantiu Carlos Abreu Amorim.

Aumento "é um carioca duplo por mês"

De nada serviram os apelos do ministro nem do líder parlamentar do PSD que acusou o Chega de se aliar mais uma vez à extrema-esquerda para não aumentar as propinas num valor que Hugo Soares considera irrisório.

“Não me surpreende que o Chega vote ao lado do Partido Socialista e da extrema-esquerda para não aumentarmos as propinas, um carioca duplo por mês. Porque eles também se aliaram ao Partido Socialista e a toda a esquerda para baixar para a taxa mínima a aquisição dos bens de luxo nas galerias de arte”, rematou Hugo Soares.