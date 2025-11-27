Cotrim diz não precisar de "piscar o olho" a eleitores do PSD porque gravitam naturalmente para si

O candidato presidencial João Cotrim Figueiredo afirmou esta quinta-feira que não precisa de "piscar o olho" ao eleitorado do PSD porque este "gravita naturalmente" para si, considerando que Marques Mendes só tem metade das intenções de voto nesse segmento.

Em declarações aos jornalistas antes da sessão de apresentação do livro "Francisco Sá Carneiro: Solidão e Poder", da autoria de Maria João Avillez, na Assembleia da República, na qual também marcaram presença o primeiro-ministro, Luís Montenegro, o candidato presidencial Luís Marques Mendes e o ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, Cotrim Figueiredo recusou que tenha optado por participar nesta sessão para "piscar o olho" ao eleitorado do PSD.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"O candidato apoiado pelo PSD só apanha metade das intenções de voto que a AD teve há poucos meses. Portanto, a outra metade para algum lado há de ir", referiu, pouco depois de ter cumprimentado Marques Mendes, com quem se cruzou antes de falar aos jornalistas.

Questionado se optou por marcar presença nesta sessão de apresentação precisamente para tentar ir buscar votos a essa outra metade a que se referia, Cotrim reforçou: "Não venho buscar, ela vem naturalmente".