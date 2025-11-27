Cotrim diz não precisar de "piscar o olho" a eleitores do PSD porque gravitam naturalmente para si

27 nov, 2025 - 23:39 • Lusa
O candidato presidencial João Cotrim Figueiredo afirmou esta quinta-feira que não precisa de "piscar o olho" ao eleitorado do PSD porque este "gravita naturalmente" para si, considerando que Marques Mendes só tem metade das intenções de voto nesse segmento.
Em declarações aos jornalistas antes da sessão de apresentação do livro "Francisco Sá Carneiro: Solidão e Poder", da autoria de Maria João Avillez, na Assembleia da República, na qual também marcaram presença o primeiro-ministro, Luís Montenegro, o candidato presidencial Luís Marques Mendes e o ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, Cotrim Figueiredo recusou que tenha optado por participar nesta sessão para "piscar o olho" ao eleitorado do PSD.
"O candidato apoiado pelo PSD só apanha metade das intenções de voto que a AD teve há poucos meses. Portanto, a outra metade para algum lado há de ir", referiu, pouco depois de ter cumprimentado Marques Mendes, com quem se cruzou antes de falar aos jornalistas.
Questionado se optou por marcar presença nesta sessão de apresentação precisamente para tentar ir buscar votos a essa outra metade a que se referia, Cotrim reforçou: "Não venho buscar, ela vem naturalmente".
Cotrim Figueiredo, apoiado pela IL, explicou que, inicialmente, não contava marcar presença nesta sessão de apresentação porque estava previsto que, esta noite, participasse no debate televisivo contra António José Seguro, que acabou por ser cancelado por motivos de saúde do ex-secretário-geral do PS.
"Portanto, acabei por ter agenda para vir aqui e o significado é de que tenho apreço pelo trabalho de Maria João Avillez, tenho apreço pelo percurso político de Francisco Sá Carneiro, um dos homens que marcou a minha juventude pelo seu cariz marcadamente reformista", referiu, numa sessão em que também marcou presença a líder da IL, Mariana Leitão.
Nas últimas semanas, as candidaturas de Luís Marques Mendes e João Cotrim Figueiredo têm trocado críticas mútuas, depois de o ex-líder da IL ter afirmado, em entrevista ao Expresso, que tinha sido pressionado por apoiantes da candidatura de Marques Mendes para desistir da corrida a Belém.
Em reação a esta notícia, Marques Mendes acusou Cotrim Figueiredo de desonestidade, indignidade e de "usar os piores truques da política tradicional", negando pressões suas ou da sua candidatura sobre o antigo presidente da IL.