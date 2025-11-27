Ouvir
Presidenciais 2026

Federação Portuguesa pela Vida envia questionário aos candidatos presidenciais

27 nov, 2025 - 00:24 • Ricardo Vieira

Através de respostas de “sim” ou “não”, o objetivo é conhecer o pensamento dos candidatos às eleições de 18 de janeiro sobre temas como o aborto ou a eutanásia.

A Federação Portuguesa pela Vida (FPV) vai enviar um questionário com 11 perguntas aos candidatos a Presidente da República.

Através de respostas de “sim” ou “não”, o objetivo é conhecer o pensamento dos candidatos sobre temas como a atual lei do aborto ou a eutanásia.

A objeção de consciência por parte dos profissionais de saúde, as chamadas “barrigas de aluguer” e a educação sexual nas escolas são outros dos temas do inquérito.

As respostas dos candidatos a Belém serão divulgadas entre 8 e 12 de dezembro, no site da FPV.

Listas de questões da FPV aos candidatos:

1. Concorda com a Lei do aborto de 1984, que o despenaliza, com diferentes prazos, nos casos de:

-violação?

-malformação do feto?

-perigo para a vida física ou psíquica da mãe?

2. Concorda com a Lei do aborto de 2007, que o despenaliza quando a pedido da mãe até às 10 semanas?

3. Entende que a atual legislação do aborto deve ser alterada para ampliar a sua prática?

4. Entende que o “Direito ao Aborto” deve ser reconhecido como Direito Fundamental?

5. Entende que devem ser tomadas mais medidas para apoiar a maternidade em risco, de forma a viabilizar o nascimento de crianças e a garantir que as mães se sintam capazes de acolher cada filho?

6. Entende que a sociedade portuguesa precisa de ver legalizada a eutanásia?

7. Entende que a maternidade de substituição (vulgarmente designada como ‘barriga de aluguer’) deve ser permitida em Portugal?

8. Entende que as famílias devem poder escolher a escola dos seus filhos, seja pública, social ou privada, suportando o Estado um custo padrão em qualquer das opções?

9. Entende que a Educação Sexual na Escola deve estar sujeita ao escrutínio dos pais?

10. Entende que a objeção de consciência é um direito fundamental, que deve ser legalmente protegido?

11. Entende que a permissão do aborto, ‘barrigas de aluguer’ ou da eutanásia se sobrepõem ao direito dos profissionais de saúde à objeção de consciência?

Consulte aqui (em versão PDF) o questionário da Federação Portuguesa pela Vida.

Saiba Mais
