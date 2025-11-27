Seguro cancela debate com Cotrim por motivos de saúde

27 nov, 2025 - 15:29 • Ana Kotowicz
Está cancelado. O debate desta quinta-feira à noite na RTP1 ficou sem efeito devido a problemas de saúde de António José Seguro. Segundo o candidato presidencial, que fez o anúncio no Facebook, João Cotrim Figueiredo, com quem teria o frente a frente, já foi avisado.
"As duas candidaturas tratarão agora, em conjunto com a RTP, de encontrar uma data que permita realizar, em dezembro, o debate", escreve o socialista.
Sem dar mais detalhes, Seguro diz apenas que teve tosse no início da semana e que foi aconselhado a fazer repouso absoluto.
"As condições de saúde em que me encontro impedem-me de sair de casa. A conselho médico, e com grande pena minha, terei de permanecer em casa, sujeito a repouso absoluto, até que seja autorizado a retomar as atividades planeadas", escreveu nas redes sociais.
"Apesar de já me encontrar com tosse no início da semana entendi viajar até aos Açores e cumprir o programa há muito definido. Fi-lo com grande esforço, o que piorou o meu estado de saúde", concluiu.
O debate estava agendado para as 21h00 desta quinat-feira.