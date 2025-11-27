Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 27 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais

Seguro cancela debate com Cotrim por motivos de saúde

27 nov, 2025 - 15:29 • Ana Kotowicz

"Apesar de já me encontrar com tosse no início da semana entendi viajar até aos Açores e cumprir o programa há muito definido. Fi-lo com grande esforço, o que piorou o meu estado de saúde", explicou Seguro.

A+ / A-

Está cancelado. O debate desta quinta-feira à noite na RTP1 ficou sem efeito devido a problemas de saúde de António José Seguro. Segundo o candidato presidencial, que fez o anúncio no Facebook, João Cotrim Figueiredo, com quem teria o frente a frente, já foi avisado.

"As duas candidaturas tratarão agora, em conjunto com a RTP, de encontrar uma data que permita realizar, em dezembro, o debate", escreve o socialista.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Sem dar mais detalhes, Seguro diz apenas que teve tosse no início da semana e que foi aconselhado a fazer repouso absoluto.


"As condições de saúde em que me encontro impedem-me de sair de casa. A conselho médico, e com grande pena minha, terei de permanecer em casa, sujeito a repouso absoluto, até que seja autorizado a retomar as atividades planeadas", escreveu nas redes sociais.

"Apesar de já me encontrar com tosse no início da semana entendi viajar até aos Açores e cumprir o programa há muito definido. Fi-lo com grande esforço, o que piorou o meu estado de saúde", concluiu.

O debate estava agendado para as 21h00 desta quinat-feira.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 27 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira