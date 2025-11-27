Ouvir
Manifestação em frente ao Parlamento

"Situação insana". Frente Comum critica aprovação final do Orçamento do Estado

27 nov, 2025 - 11:02 • Tomás Anjinho Chagas

Frente Comum e CGTP manifestaram-se, esta quinta-feira, em frente ao Parlamento onde mostraram "cartão vermelho" ao Governo. Sebastião Santana lamenta abstenção do PS na votação final global do OE. Tiago Oliveira lembra que protagonistas deste OE são os mesmos da reforma à lei laboral. Ambos apontam para a greve geral de 11 de dezembro.

A Frente Comum, que junta vários sindicatos da administração pública, classifica como "insana" a aprovação do Orçamento do Estado para 2026, em votação final global, prevista para esta quinta-feira.

Durante uma manifestação, que juntou dezenas de pessoas, esta quinta-feira, em frente ao Parlamento, contra a aprovação do documento, o coordenador da Frente Comum, Sebastião Santana, lamentou a anunciada abstenção do PS na votação, e sugeriu que o Chega concorda com as políticas do Governo, apesar de votar contra o OE.

"As consequências deste OE vão ser gravíssimas, não podíamos admitir que estivesse a ser aprovado lá dentro com a complacência de alguns. Uns votando contra e estando a favor, outros abstendo-se dizendo que estão contra. É uma situação bastante insana", afirma o dirigente sindical em declarações aos jornalistas.

No fim da escadaria da Assembleia da República, em Lisboa, podiam ouvir-se dezenas de apitos e cartões vermelhos, que foram mostrados ao Governo durante a altura em que o Orçamento do Estado era votado no interior do Parlamento.

Sebastião Santana considera que o Orçamento vai "pôr à prova a resistência de toda a gente" e aponta baterias à greve geral, marcada para 11 de dezembro.

[em atualização]

