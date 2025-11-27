"Situação insana". Frente Comum critica aprovação final do Orçamento do Estado

A Frente Comum, que junta vários sindicatos da administração pública, classifica como "insana" a aprovação do Orçamento do Estado para 2026, em votação final global, prevista para esta quinta-feira.

Durante uma manifestação, que juntou dezenas de pessoas, esta quinta-feira, em frente ao Parlamento, contra a aprovação do documento, o coordenador da Frente Comum, Sebastião Santana, lamentou a anunciada abstenção do PS na votação, e sugeriu que o Chega concorda com as políticas do Governo, apesar de votar contra o OE.

"As consequências deste OE vão ser gravíssimas, não podíamos admitir que estivesse a ser aprovado lá dentro com a complacência de alguns. Uns votando contra e estando a favor, outros abstendo-se dizendo que estão contra. É uma situação bastante insana", afirma o dirigente sindical em declarações aos jornalistas.

No fim da escadaria da Assembleia da República, em Lisboa, podiam ouvir-se dezenas de apitos e cartões vermelhos, que foram mostrados ao Governo durante a altura em que o Orçamento do Estado era votado no interior do Parlamento.

Sebastião Santana considera que o Orçamento vai "pôr à prova a resistência de toda a gente" e aponta baterias à greve geral, marcada para 11 de dezembro.

[em atualização]