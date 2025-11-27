Ouvir
Presidenciais 2026

Sondagem coloca Gouveia e Melo e André Ventura na frente, mas em empate técnico com Marques Mendes

27 nov, 2025 - 20:28 • Diogo Camilo

Barómetro do ISCTE para o Expresso e a SIC dá 10% das intenções de voto a António José Seguro e apenas 3% a João Cotrim de Figueiredo. Mas o grande vencedor são os indecisos: 22% não sabe ainda quem votar.

Pela primeira vez, André Ventura surge à frente de uma sondagem para as presidenciais de 18 de janeiro de 2026, divulgada por um órgão de comunicação.

No barómetro do ICS-ISCTE para o Expresso e a SIC, o líder do Chega surge com 18%, a mesma intenção de voto do almirante Henrique Gouveia e Melo, enquanto Luís Marques Mendes surge com 16%.

No entanto, o maior número é o de indecisos: 22% dizem não saber ou não querer responder sobre em quem vão votar na 1.ª volta das eleições presidenciais. E 8% refere que não irá mesmo votar.

A sondagem, realizada entre os dias 7 e 17 de novembro, teve 807 entrevistas válidas através de entrevista direta e pessoal na residência dos inquiridos, para uma margem de erro de +/- de 3,5%.

Assim, o estudo do ICS-ISCTE coloca Ventura, Gouveia e Melo e Marques Mendes em cenário de empate técnico, com os dois primeiros a passarem a uma eventual segunda volta. Com distribuição de indecisos, Gouveia e Melo consegue 26% das intenções de voto, enquanto Ventura tem 25% e Marques Mendes 23%.

Mais atrás, António José Seguro surge com apenas 10% das intenções de voto, que se transformam em 14% com os indecisos, enquanto João Cotrim de Figueiredo consegue apenas 3%, depois de barómetros que o colocavam perto dos favoritos. Com indecisos, o eurodeputado da Iniciativa Liberal fica com 5%.

António Filipe consegue 2% das intenções de voto, enquanto Catarina Martins tem 1% e todos os outros somam 1% nas projeções.

Nos cenários de 2.ª volta, o almirante Gouveia e Melo vence a Ventura, Marques Mendes e Seguro, enquanto Ventura perde contra todos. O frente a frente mais renhido é o de Marques Mendes e Gouveia e Melo, em que o almirante consegue 35% e o ex-líder do PSD 31%.

