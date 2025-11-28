Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 28 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais 2026

Debate André Ventura - Catarina Martins: mais ofensas que ideias

28 nov, 2025 - 22:43 • Tomás Anjinho Chagas

Debate foi marcado pela constante troca de acusações e ofensas entre os candidatos presidenciais. Ventura acusa Catarina Martins de querer impor "censura" nas redes sociais. Bloquista responde que foi o deputado do Chega quem a tentou censurar ao colocá-la em tribunal. Poucas ideias foram debatidas.

A+ / A-

A expetativa era essa, a realidade confirmou-o. O perfil combativo de André Ventura e de Catarina Martins abriram uma trincheira no debate entre os dois. Esta sexta-feira, na CNN Portugal, os dois candidatos a Belém pouco falaram sobre o que deve fazer um Presidente da República.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A esmagadora maioria do tempo foi preenchido com ofensas pessoais e acusações graves de um lado ao outro. De "má atriz" a "pantomineiro", a estratégia foi combater fogo com fogo. Foram 30 minutos incendiários.

Imigração, a "má atriz" e o "pantomineiro"

No arranque do debate, André Ventura foi questionado sobre o caso dos militares da GNR e um PSP suspeitos de exploração de imigrantes em Beja, e o candidato apoiado pelo Chega preferiu falar da rusga a um centro comercial, esta sexta-feira, na Amadora.

Instigado a comentar o caso que envolve efetivos das forças de segurança, André Ventura condena tanto quem está em Portugal enquanto "imigrante ilegal", como quem "explora" as pessoas nessas circunstâncias.

Em resposta, Catarina Martins criticou a utilização da expressão "imigrante ilegal" e afirmou que o Chega tem na sua bancada parlamentar duas pessoas que foram "imigrantes ilegais". André Ventura ripostou e disse que isso é "mentira".

Sondagem coloca Gouveia e Melo e André Ventura na frente, mas em empate técnico com Marques Mendes

Presidenciais 2026

Sondagem coloca Gouveia e Melo e André Ventura na frente, mas em empate técnico com Marques Mendes

Barómetro do ISCTE para o Expresso e a SIC dá 10% (...)

A antiga coordenadora do Bloco de Esquerda deu o exemplo da recente vitória da seleção portuguesa no Mundial de Sub-17, só possível devido a um golo de Anísio Cabral, filho de imigrantes. "O André Ventura odeia Portugal", atira.

A frase fez subir a temperatura do debate. André Ventura contra-atacou e acusou o Bloco de Esquerda de "despedir grávidas". Catarina Martins respondeu na mesma moeda: "Isso é mentira".

Nos atropelos entre um e outro, André Ventura lembrou o passado profissional de Catarina Martins, classificando-a como uma "má atriz". A eurodeputada do Bloco de Esquerda devolveu: "Não seja pantomineiro". Numa enxurrada de ofensas entre um e outro, o debate foi depois para o controlo de fronteiras.

"Foi a visão que o Bloco de Esquerda teve para a sociedade que permitiu que o crime de tráfico humano aumentasse mais de 50% em 2023, que o auxílio à imigração ilegal aumentasse 300%. Isso é gravíssimo", afirmou André Ventura.

O líder do Chega acusou o Bloco de Esquerda de ter acabado com o SEF, e Catarina Martins assume que era contra a existência do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. A ex-coordenadora bloquista corrigiu depois André Ventura. "Mas há polícia de controlo de fronteiras. Não insulte as forças de segurança", referindo-se aos militares da GNR que ficaram com algumas das funções, depois da extinção do SEF.

Os ânimos voltaram a agitar, André Ventura levantou uma fotografia com uma fila de imigrantes, tirada durante a rusga no centro comercial na Amadora, que estariam alegadamente em situação irregular, e dirigiu-se a Catarina Martins: "Esta gente, que está aqui ilegal, devia ir para sua casa".

Veja o calendário de debates televisivos para as presidenciais de 2026

Presidenciais 2026

Veja o calendário de debates televisivos para as presidenciais de 2026

Debates vão realizar-se entre os dias 17 de novemb(...)

Crimes de ódio na internet

O debate foi levado para os crimes de ódio, cometidos no ciberespaço. Catarina Martins afirma que existe uma "grande ligação entre o discurso de ódio e a extrema-direita" e defendeu, depois que deve haver "mecanismos de regulação do que se passa na internet, como há na comunicação social". Ventura responde: "É censura".

O líder do Chega acusa o Bloco de Esquerda de querer impor "censura" nas redes sociais porque elas acabaram com "50 anos de domínio da comunicação social".

Catarina Martins recusa essa ideia e recorda um caso que foi levado a tribunal depois de chamar "racista" a André Ventura. "A única pessoa que tentou calar alguém e intimidar alguém foi André Ventura. Aliás, perdeu esse processo, porque é só tonto", desferiu.

André Ventura apontou diretamente à vida profissional de Catarina Martins: "Não fui eu que deixei de ser deputado e fui contratado pelo meu próprio partido, às escondidas". Catarina Martins respondeu: "Eu incomodo-o tanto".

O líder do Chega acusou Catarina Martins de "apoiar países islâmicos", acusação que a eurodeputada bloquista respondeu com a ajuda que deu a tentar retirar mulheres que estavam sob ameaça do regime dos Talibã, no Afeganistão.

Até ao fim do debate, houve ainda tempo para o líder do Chega acusar Catarina Martins de estar contra a atribuição do prémio Nobel da Paz a Maria Corina Machado, opositora de Nicolas Maduro na Venezuela. A antiga líder do Bloco de Esquerda não negou, e confirmou que preferia que a distinção tivesse sido atribuída aos jornalistas que estiveram a cobrir "o genocídio em Gaza".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 28 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira