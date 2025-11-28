Debate André Ventura - Catarina Martins: mais ofensas que ideias

A expetativa era essa, a realidade confirmou-o. O perfil combativo de André Ventura e de Catarina Martins abriram uma trincheira no debate entre os dois. Esta sexta-feira, na CNN Portugal, os dois candidatos a Belém pouco falaram sobre o que deve fazer um Presidente da República. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A esmagadora maioria do tempo foi preenchido com ofensas pessoais e acusações graves de um lado ao outro. De "má atriz" a "pantomineiro", a estratégia foi combater fogo com fogo. Foram 30 minutos incendiários. Imigração, a "má atriz" e o "pantomineiro" No arranque do debate, André Ventura foi questionado sobre o caso dos militares da GNR e um PSP suspeitos de exploração de imigrantes em Beja, e o candidato apoiado pelo Chega preferiu falar da rusga a um centro comercial, esta sexta-feira, na Amadora. Instigado a comentar o caso que envolve efetivos das forças de segurança, André Ventura condena tanto quem está em Portugal enquanto "imigrante ilegal", como quem "explora" as pessoas nessas circunstâncias. Em resposta, Catarina Martins criticou a utilização da expressão "imigrante ilegal" e afirmou que o Chega tem na sua bancada parlamentar duas pessoas que foram "imigrantes ilegais". André Ventura ripostou e disse que isso é "mentira".

A antiga coordenadora do Bloco de Esquerda deu o exemplo da recente vitória da seleção portuguesa no Mundial de Sub-17, só possível devido a um golo de Anísio Cabral, filho de imigrantes. "O André Ventura odeia Portugal", atira. A frase fez subir a temperatura do debate. André Ventura contra-atacou e acusou o Bloco de Esquerda de "despedir grávidas". Catarina Martins respondeu na mesma moeda: "Isso é mentira". Nos atropelos entre um e outro, André Ventura lembrou o passado profissional de Catarina Martins, classificando-a como uma "má atriz". A eurodeputada do Bloco de Esquerda devolveu: "Não seja pantomineiro". Numa enxurrada de ofensas entre um e outro, o debate foi depois para o controlo de fronteiras. "Foi a visão que o Bloco de Esquerda teve para a sociedade que permitiu que o crime de tráfico humano aumentasse mais de 50% em 2023, que o auxílio à imigração ilegal aumentasse 300%. Isso é gravíssimo", afirmou André Ventura. O líder do Chega acusou o Bloco de Esquerda de ter acabado com o SEF, e Catarina Martins assume que era contra a existência do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. A ex-coordenadora bloquista corrigiu depois André Ventura. "Mas há polícia de controlo de fronteiras. Não insulte as forças de segurança", referindo-se aos militares da GNR que ficaram com algumas das funções, depois da extinção do SEF. Os ânimos voltaram a agitar, André Ventura levantou uma fotografia com uma fila de imigrantes, tirada durante a rusga no centro comercial na Amadora, que estariam alegadamente em situação irregular, e dirigiu-se a Catarina Martins: "Esta gente, que está aqui ilegal, devia ir para sua casa".