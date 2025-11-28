Ouvir
A+ / A-

​Funcionários parlamentares pedem proteção contra o Chega

28 nov, 2025 - 11:21 • Cristina Nascimento

Sindicato queixa-se de “descontrolo de atitudes do grupo parlamentar do Chega”, que afetam "saúde mental e integridade física dos trabalhadores" e pede ao Parlamento medidas urgentes.

Os funcionários parlamentares apresentaram junto da secretária-Geral da Assembleia da República uma queixa contra o Chega. A noticia é avançada pelo jornal “Expresso”.

Segundo o semanário, o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas enviou uma carta à secretária-Geral Anabela Cabral Ferreira na qual aludem a comportamentos que “afetam profundamente a dignidade, autoestima, saúde mental e integridade física dos trabalhadores”.

Na missiva, que foi dirigida também ao Conselho de Administração do Parlamento, o sindicato pede medidas de proteção para os trabalhadores, acrescenta o jornal.

Em causa estarão acusações feitas aos funcionários parlamentares por alegada “falta de neutralidade política”, descreve o jornal.

“Têm sido acusados de alterar os Diários da Assembleia da República com intuito único de serem ocultados os apartes destinados ao Chega”, escreve o sindicato, que aponta como exemplo a acusação feita pelo deputado Pedro Frazão, “por falta de fidedignidade da transcrição da sessão plenária do dia 17 de setembro”.

O deputado tinha pedido um inquérito que visava o líder da bancada do PSD, Hugo Soares, e que foi chumbado pela Comissão de Ética. Pedro Frazão recorreu, alegando que a ata da sessão “omitia o teor dos protestos e contraprotestos do social-democrata, que classificou como ‘intimidatórios e desabridos’, configurando, alegadamente, ‘ameaças de agressão física’”.

No despacho de José Pedro Aguiar-Branco, que indeferiu o recurso, lê-se que a ata da sessão em causa não revela “qualquer evidência de falta de autenticidade ou fidedignidade no que respeita à transcrição”.

Ainda segundo o “Expresso”, o sindicato que representa os funcionários parlamentares aponta outro exemplo para pedir com urgência medidas “cabíveis e conducentes à sua proteção”: um episódio, na sessão plenária de 27 de outubro, em que o líder do Chega e o seu grupo parlamentar “acusaram os serviços da Assembleia de lhe cortarem o tempo de intervenção”, que é competência do presidente da Assembleia, “vociferando publicamente que ‘os funcionários da Assembleia da República têm de respeitar a representatividade da Assembleia da República (...) e não estão aqui por eles, estão aqui pagos pelos impostos dos portugueses’”.

A queixa agora formalizada junto do Parlamento, citada pelo semanário, considera que estes comportamentos “afetam profundamente a dignidade, autoestima, saúde mental e integridade física dos trabalhadores, estão a causar enorme desconforto aos trabalhadores, provocando-lhes extrema ansiedade, pois está em causa a idoneidade e o bom nome dos trabalhadores, levantando dúvidas sobre a sua honestidade, carácter e profissionalismo, não se admitindo a violação do direito à honra e seriedade ou a ofensa ao bom nome, à reputação e à imagem”, escreve o sindicato.

Ainda de acordo com o “Expresso”, a secretária-geral já deu conhecimento da queixa ao gabinete de Aguiar-Branco, que esclarece que não foi pedida qualquer diligência ao presidente da Assembleia da República, uma vez que o assunto não é da sua competência.

