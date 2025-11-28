Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 28 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Conselho de Ministros

Governo aprova despesa de 5,8 mil milhões em Defesa

28 nov, 2025 - 16:58 • Tomás Anjinho Chagas

Portugal faz "adesão formal" ao programa SAFE, da Comissão Europeia, para contrair empréstimos de longo-prazo para a área da Defesa. Executivo anuncia a criação do COREGOV, um centro de resposta a crises como o apagão. Governo pediu ao Parlamento as autorizações para pôr em prática medidas como a redução do IVA na construção.

A+ / A-

O Governo aprovou, esta sexta-feira, a despesa de 5,8 mil milhões de euros em Defesa, ao fazer a "adesão formal" ao programa SAFE (Instrumento de Ação para a Segurança da Europa), que permite contrair empréstimos de longa-duração e com baixo custo.

O anúncio foi feito durante o briefing do Conselho de Ministros, pelo ministro da Presidência, António Leitão Amaro. O ministro revelou que este investimento será feito tanto em equipamento, como no desenvolvimento industrial. Leitão Amaro assegura que este investimento de larga escala foi feito em "diálogo estreito" com o Chega e PS, que saberão mais detalhes sobre este passo.

Leitão Amaro afirmou que esta sexta-feira foi dado "mais um passo na guerra contra a burocracia", ao antecipar as medidas para a reforma do Estado, em que foram, por exemplo, anunciadas extinções de cargos dirigentes, que permitem reduzir 300 postos de "cargo dirigente".

Resposta a crises

O Governo criou ainda o COREGOV - um centro de resposta a crises para o Executivo, em que se procura uniformizar e melhorar as respostas do Governo em situação de crise, como o apagão de abril.

[em atualização]

