Governo aprova despesa de 5,8 mil milhões em Defesa

O Governo aprovou, esta sexta-feira, a despesa de 5,8 mil milhões de euros em Defesa, ao fazer a "adesão formal" ao programa SAFE (Instrumento de Ação para a Segurança da Europa), que permite contrair empréstimos de longa-duração e com baixo custo.

O anúncio foi feito durante o briefing do Conselho de Ministros, pelo ministro da Presidência, António Leitão Amaro. O ministro revelou que este investimento será feito tanto em equipamento, como no desenvolvimento industrial. Leitão Amaro assegura que este investimento de larga escala foi feito em "diálogo estreito" com o Chega e PS, que saberão mais detalhes sobre este passo.

Leitão Amaro afirmou que esta sexta-feira foi dado "mais um passo na guerra contra a burocracia", ao antecipar as medidas para a reforma do Estado, em que foram, por exemplo, anunciadas extinções de cargos dirigentes, que permitem reduzir 300 postos de "cargo dirigente".

Resposta a crises

O Governo criou ainda o COREGOV - um centro de resposta a crises para o Executivo, em que se procura uniformizar e melhorar as respostas do Governo em situação de crise, como o apagão de abril.

