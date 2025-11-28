O outro lado do Orçamento: faisão e javali são bens essenciais, mas chocalhos não

28 nov, 2025 - 07:00 • Diogo Camilo
Entre as mais de duas mil propostas apresentadas nos últimos dias de discussão do Orçamento do Estado para 2026, também há lugar para algumas mais inusitadas. Enquanto umas foram aprovadas - como a redução do IVA de carne de caça, como o faisão, o javali ou o veado - outras ficaram pelo caminho, como a redução do IVA de chocalhos ou do presunto.
Que o PSD queria reduzir o IVA da caça de 23% para a taxa mínima de 6% já se sabia. A mudança, que acontece depois dos partidos do Governo terem aprovado a redução do IVA nas touradas, vem no fundo equiparar o javali, o veado, a lebre ou o faisão à carne de porco, a carne de vaca ou a carne de frango.
Antes, estas espécies de caça maior e menor tinham uma taxa de 23%, a máxima, e passam agora a ser incluídos nos alimentos definidos como bens essenciais, na lista i das Finanças.
A proposta foi aprovada com os votos a favor de PSD, Chega, IL e PCP, com os restantes a votarem contra.
No entanto, e apesar de PSD e CDS considerarem que o faisão e o javali devem ter uma taxa mínima de IVA, não consideram que o feijão frade, o grão de bico ou o óleo vegetal, que estavam na lista de alimentos do cabaz alimentar de IVA Zero, mereçam o mesmo destino.
Por isso, os dois partidos do Governo decidiram votar contra as propostas do PAN e do Livre.
O PAN pedia que a taxa de leguminosas em estado seco ou conserva, que inclui o feijão frade ou o grão de bico, fosse reduzida de 23% para 6%.
No fim, a medida foi ao chão. PSD/CDS votaram contra, o PS absteve-se, e os restantes partidos votaram a favor.
Já o Livre pedia a redução do IVA do óleo alimentar, de 12% para 6%, depois da taxa já ter sido reduzida em 2023 - estava nos 23% até ser reduzida pelo PS.
Não foram só os partidos pequenos a verem as suas propostas sobre o IVA de alimentos cair: o PS queria a redução do impostos sobre os frutos secos cortados ou laminados, como amendoins ou amêndoas, mas a medida esbarrou no "não" de PSD e CDS.
E o Chega queria a redução do IVA do presunto e toucinho, que mereceu o voto contra do PSD/CDS, mas também do PAN. Os outros partidos optaram pela abstenção.
OE 2026
O Orçamento do Estado para 2026 foi o que teve mai(...)
Entre as medidas que mais ficaram no ouvido esteve uma do Chega, que pretendia a redução do IVA de "chocalhos artesanais produzidos de forma tradicional", de forma a enaltecer a "arte chocalheira como património cultural imaterial da humanidade".
"O fabrico de Chocalhos é uma atividade com raízes profundas na identidade e tradição da vila das Alcáçovas, concelho de Viana do Alentejo, no distrito de Évora", refere a proposta, que sublinha que a arte chocalheira é Património Cultural Imaterial com Necessidade de Salvaguarda Urgente da UNESCO.
O Chega defende mesmo a redução do IVA "para que esta arte e tradição não morra", defendendo que é "uma gota no oceano do Orçamento do Estado".
No fim, a medida teve voto a favor do Bloco de Esquerda, mas PAN e PSD votaram contra e outros partidos optaram pela abstenção - e a medida foi chumbada.
Ultrapassando as intenções do Governo, que quer alagar a licença parental para os seis meses, o JPP propôs uma licença parental de 12 meses, com o motivo de que "Portugal enfrenta baixa natalidade e dificuldades de conciliação" e que a licença iria "reduzir o custo económico de ter filhos".
O partido defende ainda que a medida seria um "incentivo direto à decisão de ter (mais) filhos, sem onerar as empresas".
No entanto, a medida - que teve votos a favor de Bloco de Esquerda, PCP, PAN e Chega - teve votos contra de Iniciativa Liberal, PSD/CDS e abstenção de Livre e PS.
Depois de no ano passado ter visto rejeitada uma proposta sobre vacinação de animais onde referia que o termo “matilhas” é “pejorativo” e que o termo “colónias de cães” é “mais adequado ao fim pretendido e alinhado com as directrizes da OMS e apoiado pela Federação de Veterinários Europeus”,
Desta vez o Chega, numa proposta sobre a transferência de verbas para associações zoófilas, volta a referir-se a matilhas como "colónias de cães", mas não diz porquê, ao contrário do PS, que usa o termo, ou do PAN, que não usa nenhum dos dois.
Entre os deputados por detrás da primeira e da segunda proposta estão Pedro Pinto, Cristina Rodrigues e Pedro Frazão.