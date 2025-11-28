Sondagem coloca AD destacada na frente e PS e Chega a subirem

Se as eleições legislativas fossem hoje, a coligação de PSD e CDS voltaria a vencer sem maioria absoluta com a mesma percentagem que tinha em maio.

O barómetro do ICS-ISCTE para a SIC e o Expresso colocam a AD com 25%, que se transformam em 31% com a distribuição de indecisos.

Na sondagem, o PS tem 21%, que se transformam em 28% com os indecisos, enquanto o Chega, que tem 19% das intenções diretas de voto, chega aos 24% com indecisos.

O trabalho de campo da sondagem foi feito entre 7 e 17 de novembro, com 807 entrevistas válidas para uma margem de erro de +/- 3,5%

Entre os outros partidos, a Iniciativa Liberal regista 3% das intenções de voto (4% com indecisos), enquanto a CDU tem 3% e o Livre 2% (que se tornam em 3% com indecisos). O Bloco de Esquerda tem 1% de intenções de voto, 2% com indecisos.

Na sondagem, 10% dos inquiridos disseram que não votariam se as eleições fossem hoje, enquanto 12% disseram estar indecisos, 3% votariam noutros partidos e 2% em voto nulo ou branco.