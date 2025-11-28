Ventura quer referendos sobre regionalização e eutanásia

O candidato presidencial André Ventura afirmou esta quinta-feira que defende referendos sobre modelos de regionalização e sobre eutanásia, frisou que se opõe a estas duas matérias e desafiou os seus adversários a esclarecerem as suas posições.

Em conferência de imprensa, na sede do Chega, André Ventura alegou que, tanto a regionalização, como a eutanásia, não podem ser concretizadas apenas com base numa aprovação pela Assembleia da República - e, por isso, os portugueses têm de ser chamados a decidir.

O líder do Chega apontou que a eutanásia, já aprovada pelo parlamento, "está na gaveta" do Presidente da República. E justificou a sua proposta de consulta nacional sobre a regionalização, que já está prevista na própria Constituição, com o facto de haver dúvidas sobre o processo para a sua eventual concretização.

"Há quem pretenda regionalizar o país de forma encapotada, através de leis orgânicas", advertiu, antes de deixar um desafio aos seus principais opositores em matéria de referendos.

"Na minha perspetiva, os assuntos de maior clivagem e de maior divisão de consciências devem ser submetidos a referendo, precisamente para evitar que seja uma maioria pontual, passageira, efémera a decidir sobre eles. Isto aplica-se quer à regionalização, quer, no caso mais premente e atual, ao caso da eutanásia. Nas duas tenho uma posição pessoal de não concordar nem com este modelo de regionalização, que só pretende distribuir mais lugares e cargos políticos pelo país, mas também contra a eutanásia", rematou.

Nos termos da Constituição, "os cidadãos eleitores recenseados no território nacional podem ser chamados a pronunciar-se diretamente, a título vinculativo, através de referendo, por decisão do Presidente da República, mediante proposta da Assembleia da República ou do Governo, em matérias das respetivas competências, nos casos e nos termos previstos na Constituição e na lei".