Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 29 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Mortágua defende renovação do partido e avisa "direita caceteira" que "não se livra" do Bloco

29 nov, 2025 - 12:07

No discurso de despedida da coordenação, Mariana Mortágua diz que sai sem arrependimentos, mas avisa o partido que tem de mudar "quase tudo, e quase tudo não é demais". À "direita radicalizada e caceteira" deixou um aviso: "Não se livram de nós."

A+ / A-
Francisco Louçã despede-se da líder. Foto: José Sena Goulão/Lusa
Francisco Louçã despede-se da líder. Foto: José Sena Goulão/Lusa
Mariana Mortágua 14.ª Convenção Nacional do Bloco de Esquerda Foto: José Sena Goulão/Lusa
Mariana Mortágua e Catarina Martins na 14.ª Convenção Nacional do Bloco de Esquerda Foto: José Sena Goulão/Lusa
Mariana Mortágua 14.ª Convenção Nacional do Bloco de Esquerda Foto: José Sena Goulão/Lusa

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Mariana Mortágua, defendeu a renovação do partido no discurso com que abriu os trabalhos na 14.ª Convenção Nacional do partido. O discurso foi também de de despedida dos trabalhos de coordenação.

Durante cerca de um quarto de hora, Mortágua recordou as bandeiras do partido e garantiu que sai sem arrependimentos, nomeadamente, em relação à participação na flotilha internacional que pretendia levar ajuda humanitária a Gaza. "Não me arrependo de nenhum desses dias e sei que continuaremos com a mesma determinação", afiançou.

Mariana Mortágua apresentou-se no púlpito com o lenço preto e branco aos ombros, símbolo da causa palestiniana, no Pavilhão Municipal do Casal Vistoso, em Lisboa, onde há cerca de dois anos tinha assumido a direção do partido.

Este sábado, a deputada assegurou que "ter assumido convosco esta responsabilidade foi o orgulho da minha vida" e fez questão de sublinhar que deixa a coordenação sem "qualquer ressentimento e muito menos desalento".

Numa mensagem para dentro, Mortágua avisou que o BE "tem de ser mais forte e tem de recuperar", o que passa por mudanças. "Para crescer, temos de aprender e temos de mudar. O mundo mudou, a política mudou. E o Bloco tem de mudar quase tudo. E quase tudo não é demais", alertou.

Para a dirigente e deputada bloquista, o partido só não pode mudar "a fibra" de que é feito, as causas que defende, "porque nestes tempos quem não tiver uma âncora forte vai ser arrastado pela corrente".

À "direita radicalizada e caceteira" avisa que não se livra dos bloquistas. "Estamos aqui para lutar, somos o povo da liberdade, estamos aqui para vencer, não se livram de nós", garantiu.

Para responder ao "ataque" da direita, contonuou, o BE "aprenderá, mudará e crescerá", irá construir um partido "de comunidade e uma militância com espaços permanentes" e "unidade na luta".

"Não escolhemos o tempo em que vivemos, mas escolhemos como queremos vivê-lo e com quem. E em tempos difíceis foi convosco no Bloco de Esquerda que eu quis estar e é convosco que quero estar por tudo o que somos e por tudo aquilo que seremos no futuro."

Mariana Mortágua será substituída na coordenação do BE pelo dirigente e antigo deputado José Manuel Pureza.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 29 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira