Mortágua defende renovação do partido e avisa "direita caceteira" que "não se livra" do Bloco

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Mariana Mortágua, defendeu a renovação do partido no discurso com que abriu os trabalhos na 14.ª Convenção Nacional do partido. O discurso foi também de de despedida dos trabalhos de coordenação.

Durante cerca de um quarto de hora, Mortágua recordou as bandeiras do partido e garantiu que sai sem arrependimentos, nomeadamente, em relação à participação na flotilha internacional que pretendia levar ajuda humanitária a Gaza. "Não me arrependo de nenhum desses dias e sei que continuaremos com a mesma determinação", afiançou.

Mariana Mortágua apresentou-se no púlpito com o lenço preto e branco aos ombros, símbolo da causa palestiniana, no Pavilhão Municipal do Casal Vistoso, em Lisboa, onde há cerca de dois anos tinha assumido a direção do partido.

Este sábado, a deputada assegurou que "ter assumido convosco esta responsabilidade foi o orgulho da minha vida" e fez questão de sublinhar que deixa a coordenação sem "qualquer ressentimento e muito menos desalento".

Numa mensagem para dentro, Mortágua avisou que o BE "tem de ser mais forte e tem de recuperar", o que passa por mudanças. "Para crescer, temos de aprender e temos de mudar. O mundo mudou, a política mudou. E o Bloco tem de mudar quase tudo. E quase tudo não é demais", alertou.

Para a dirigente e deputada bloquista, o partido só não pode mudar "a fibra" de que é feito, as causas que defende, "porque nestes tempos quem não tiver uma âncora forte vai ser arrastado pela corrente".

À "direita radicalizada e caceteira" avisa que não se livra dos bloquistas. "Estamos aqui para lutar, somos o povo da liberdade, estamos aqui para vencer, não se livram de nós", garantiu.

Para responder ao "ataque" da direita, contonuou, o BE "aprenderá, mudará e crescerá", irá construir um partido "de comunidade e uma militância com espaços permanentes" e "unidade na luta".

"Não escolhemos o tempo em que vivemos, mas escolhemos como queremos vivê-lo e com quem. E em tempos difíceis foi convosco no Bloco de Esquerda que eu quis estar e é convosco que quero estar por tudo o que somos e por tudo aquilo que seremos no futuro."

Mariana Mortágua será substituída na coordenação do BE pelo dirigente e antigo deputado José Manuel Pureza.