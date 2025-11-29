Ouvir
PR diz que acompanha situação na Venezuela permanentemente através do Governo

29 nov, 2025 - 23:04

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou hoje que acompanha em permanência a situação na Venezuela através do Governo, reafirmando preocupação com o momento complicado que vive a comunidade portuguesa.

"Tenho acompanhado através do Governo, permanentemente, sobretudo do senhor ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, tudo o que está a ser feito para prever os vários cenários possíveis e ter soluções", afirmou.

Questionado sobre quais eram os cenários a que se referia, o chefe de Estado retorquiu que não lhe cabia falar disso.

O PS questionou hoje o Governo sobre como está a acompanhar a situação da comunidade portuguesa e lusodescendente na Venezuela e se prevê eventuais operações de emergência, face às limitações das ligações aéreas naquele país.

Em declarações aos jornalistas no final da sua visita ao Banco Alimentar, em Alcântara, Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa reafirmou que o preocupa a situação da comunidade portuguesa na Venezuela, que está a viver um momento complicado no país.

A campanha de recolha de alimentos do Banco Alimentar Contra a Fome arrancou hoje.

A ação envolve a participação de mais de 42 mil voluntários em 2.000 lojas distribuídas por todo o país, num convite à partilha de alimentos não perecíveis com quem mais precisa.

A campanha decorre até dia 30 de novembro em lojas físicas, mas prolonga-se até dia 7 de dezembro em www.alimentestaideia.pt.

