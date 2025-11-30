Convenção do Bloco de Esquerda: Pureza vence com grande maioria dos votos

A moção A, encabeçada por José Manuel Pureza, foi a mais votada na 14.ª Convenção Nacional do Bloco de Esquerda, com 372 votos, seguida da moção S, que reuniu o apoio de 34 delegados.

As cinco moções de orientação apresentadas na reunião magna bloquista, que termina este domingo no pavilhão municipal do Casal Vistoso, em Lisboa, e juntou 598 delegados, foram votadas de credencial no ar, após as alegações finais.

A estratégia política para os próximos dois anos, encabeçada pelo antigo deputado e ex-vice-presidente da Assembleia da República, José Manuel Pureza, saiu vencedora, com 372 votos, correspondentes a cerca de 62%.

Entre os subscritores desta moção incluem-se a líder cessante, Mariana Mortágua, os principais dirigentes do partido e os fundadores Francisco Louçã, Fernando Rosas e Luís Fazenda.

Já a moção S, “Novo Rumo”, que elegeu 55 delegados à Convenção, obteve 34 votos.

Este texto foi promovido por dirigentes como Adelino Fortunato (que em 2023 apoiava Mariana Mortágua) ou ex-deputados como Heitor de Sousa e Alexandra Vieira.

A moção H, “Hora de Recomeçar”, obteve 16 votos, a moção B, "Reconstruir para um novo ciclo político", teve 13 votos e a moção C, “Mais Bloco, menos tendências”, não reuniu qualquer apoio, tendo zero votos.

A comissao de direitos contou com cinco votos brancos e um nulo

Enquanto os bloquistas aguardavam que a contagem fosse feita, Joana Mortágua, presidente da Mesa da convenção, apelou à paciência: "Já sabem como é que isto funciona, é aquele treino de tríceps e bíceps. Quando começar a doer uma mão ou braço trocam para a outra", gracejou sobre a votação de braço no ar.

A votação das moções teve que ser repetida obrigando a novo esforço de braços, uma vez que a Mesa não tinha sido informada de que havia militantes ainda a contar votos numa outra sala, "incomunicáveis".

Os textos de todas as moções opositoras – e até alguns membros e dirigentes afetos à moção A - apresentaram queixas de falta de democracia interna, centralização excessiva de tomada de decisão, e pouca atenção às bases.

Na Mesa Nacional, Pureza conquistou 65 dos 80 lugares, menos dois do que a anterior direção de Mortágua.

Segundo os resultados anunciados, a lista para a Mesa Nacional encabeçada por José Manuel Pureza obteve 384 votos, o que corresponde a 65 mandatos.

A moção S obteve 47 votos, correspondente a oito mandatos, seguindo-se a moção H com 26 votos e quatro mandatos e a B com 15 votos e três mandatos.

A figura de coordenador não existe formalmente nos estatutos do BE, mas, de acordo com a moção vencedora, “a coordenação da Comissão Política ficará a cargo de quem encabece a lista mais votada para a Mesa Nacional”, ou seja, José Manuel Pureza.

Na anterior convenção, em 2023, a moção de Mariana Mortágua obteve 439 votos, num total de 528 votantes.

Nesse ano estiveram em disputa duas moções de orientação política, com a moção E, encabeçada pelo ex-deputado Pedro Soares (que nesta reunião magna decidiram não voltar a candidatar-se), a obter 78 votos.

Com o mote “Orgulho na liberdade, Luta pela Igualdade”, a 14.ª Convenção Nacional do BE, que vai escolher a nova liderança do partido, termina este domingo. A reunião magna, na qual participaram 598 delegados eleitos, marca o fim da era de Mariana Mortágua.