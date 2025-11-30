Cotrim Figueiredo vs. António Filipe: História de uma batalha ideológica sobre saúde, leis laborais e quem apoiou mais governos

Um comunista e um liberal entram num estúdio de televisão para um debate sobre as presidenciais de 2026, dão o tudo por tudo para não apresentarem visões partidárias e não conseguem. Foi o que aconteceu na noite deste sábado com o frente-a-frente na SIC entre António Filipe e João Cotrim Figueiredo, o primeiro apoiado pelo PCP e o segundo pelo partido que já liderou, a Iniciativa Liberal. O resultado foi uma discussão civilizada e profundamente ideológica sobre as visões que cada um tem sobre a Saúde, a legislação laboral e o mundo em geral.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Logo no arranque do debate, questionado sobre os poderes presidenciais, António Filipe defendeu que os portugueses querem um Presidente que "aumente a magistratura de influência" e que "não se limite a gerir táticas políticas". Logo a seguir, Cotrim a salientar que a resposta do candidato comunista "tem em si um problema", defendendo que o que afeta os portugueses são problemas de "cariz executivo", atirando a Filipe que teve a "possibilidade" de os enfrentar por alturas do Governo da geringonça (2015-2019), lembrando que o PCP aprovou seis orçamentos do Estado.

Tornou-se logo o primeiro choque entre os dois candidatos com Cotrim a acusar o PCP de defender a saída da NATO e o referendo à saída do Euro, com Filipe a negar que defende uma coisa ou outra. "O referendo para sair da União Europeia é inconstitucional", atirou o comunista a dada altura, lembrando ao candidato apoiado pelos liberais que "teve funções executivas próximas do governo", referindo-se à passagem pela supervisão do turismo português no período de governação do PSD-CDS com Passos Coelho.

Saúde - O Estado, os privados e o "milagre da multiplicação dos pães"

Logo a seguir, o debate, moderado pela jornalista Clara de Sousa, entrou no tema da Saúde, com Cotrim a questionar, perante as listas de espera, os partos em ambulâncias, se o país está "a criar um sistema que alinhe os utentes com os melhores prestadores de saúde". O candidato liberal considera que este se trata do "período da história em que mais cresceram os privados".

Na resposta António Filipe acusou que o atual "estado do SNS é culpa das políticas neoliberais" e que "fortalecer" o SNS significa dar "mais condições aos profissionais" e "garantia de acesso à saúde". O comunista considera ainda que "grande parte do financiamento é canalizado para os privados".

Naquele que foi um dos momentos mais ideológicos do debate, Filipe defendeu que no atual estado de coisas "as pessoas vêem-se obrigadas a ter seguros de saúde e quando atingem o plafond do hospital privado lá vão para o SNS", concluindo: "Temos de afastar estas políticas neoliberais", levando Cotrim a fazer uma pergunta de retórica: "Onde é que isto é uma política neoliberal?", para depois defender que a escolha dos utentes deve ser livre, devem poder optar pelo estabelecimento que bem entenderem".

Filipe ainda replicou com uma ironia: "Como é que faz esse milagre da multiplicação dos pães?", acusando Cotrim de defender um Estado "pagador". "O Estado deve é criar condições para ser prestador de serviços e não para financiar os privados", defende o comunista que critica a posição do liberal de defender "que os mais ricos paguem menos impostos. Onde é que se vai buscar dinheiro para pagar a privados os cuidados de saúde".

Legislação laboral - Do apoio à greve de Filipe, ao apoio de Cotrim às alterações do Governo

O debate entrou depois na questão sobre a greve marcada para dia 11 de dezembro, na sequência do anteprojeto do Governo que altera o Código de Trabalho. E mais uma vez as posições dos dois candidatos chocaram. António Filipe defende que é "por via da contratação coletiva que se podem aumentar os salários, é por via sindical que os trabalhadores conseguem fazer valer os seus direitos" e que as alterações à legislação surgem em "sentido desfavorável" para o trabalhador.

Cotrim Figueiredo que já manifestou o seu apoio a algumas das alterações propostas pelo Governo da AD, manifestou-se contra o que está previsto no anteprojeto e que vai "contra as políticas da natalidade", com o liberal a considerar "excessivo".

Sobre a greve de dia 11, António Filipe disse que "as greves já tem serviços mínimos e nalguns casos serviços máximos, o que anula o efeito da greve". O candidato apoiado pelo PCP justificou ainda que "ninguém faz greve por desporto, é uma legítima defesa do trabalhadores, quando os seus direitos estão ameaçados". Já Cotrim concluiu que é "sistemático" a CGTP "alinhar" com as posições do PCP, manifestando-se contra "imobilismo total" da atual lei laboral.

Serviço militar obrigatório – Cotrim diz que "não faz sentido", Filipe lamenta falta de atratividade" das FA

Na reta final do debate, os dois candidatos foram questionados sobre o que pensam sobre o serviço militar obrigatório, com Cotrim de Figueiredo a dizer que não acha que "faça sentido" e que é preciso é "investimento material em conhecimento". Quanto a António Filipe foi taxativo: "Não defendo isso", pedindo antes para que se "olhe para as Forças Armadas que queremos" e para "as carreiras que se oferece aos jovens", lamentando a falta de "atratividade".

Já sobre a possibilidade de a NATO vir um dia a recorrer do artigo 5º para defesa dos Aliados e o que faria como Presidente da República, caso vier a ser eleito, António Filipe defendeu-se, dizendo que a política externa "é da responsabilidade do Governo".

Já na parte final do debate, o candidato comunista ainda atirou que "os neoliberais estão a querer vender leis bafientas di século XIX como se fosse modernidades", levando Cotrim a responder que é "ofensivo".