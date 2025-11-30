Novo coordenador do Bloco diz que “é preciso outro caminho", que "começa na greve geral”

Aos 66 anos, José Manuel Pureza é eleito por clara maioria coordenador do Bloco de Esquerda.

O novo coordenador do partido substitui Mariana Mortágua, num momento particularmente difícil para o partido, que tem acumulado perdas nas últimas eleições e está agora na Assembleia da República apenas com um deputado.

No discurso de encerramento da Convenção Nacional que o elegeu, Pureza defendeu várias vezes a união da esquerda, mas a cada frase deixou uma mensagem para dentro.

Desde logo, o novo coordenador garante que será “o primeiro a ouvir todo o partido, em todo o país”, defendendo que o Bloco de Esquerda tem de “saber fazer da pluralidade, força”.

José Manuel Pureza compromete-se a fazer "todos os diálogos necessários para que a esquerda reganhe iniciativa e força em Portugal", porque "o país precisa de um novo rumo".

“O governo aprovou o Orçamento do Estado com o partido socialista e celebra-o com uma lei laboral que aprovará com o Chega. Se isto não é Portugal no pântano, o que é que será? É preciso outro caminho e começa na greve geral de 11 de dezembro”, admitiu.

Para o novo coordenador do Bloco, o futuro deve passar por “uma esquerda de pontes, que saiba dialogar, que encontre convergências, que nunca esqueça as prioridades”.

O país precisa de “uma esquerda de confiança, que não desiste de nada na luta pelo salário, pela casa, pelo hospital, pelo clima e pelos direitos que fazem de nós uma comunidade”, afirmou.

José Manuel Pureza promete dar o exemplo dentro do próprio partido, com um programa político que irá nascer do diálogo. “Vamos ter de envolver pessoas independentes, de outros partidos políticos, de movimentos, ouvir muito, discutir muito, para assim escrevermos um novo programa político para o BE”, explica.

Deixa já algumas pistas, como a refundação do Serviço Nacional de Saúde, contra os planos do governo e o "enorme jackpot para os liberais que a querem privatizar".