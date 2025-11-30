Novo coordenador do Bloco diz que “é preciso outro caminho", que "começa na greve geral”

30 nov, 2025 - 15:21 • Sandra Afonso
Aos 66 anos, José Manuel Pureza é eleito por clara maioria coordenador do Bloco de Esquerda.
O novo coordenador do partido substitui Mariana Mortágua, num momento particularmente difícil para o partido, que tem acumulado perdas nas últimas eleições e está agora na Assembleia da República apenas com um deputado.
No discurso de encerramento da Convenção Nacional que o elegeu, Pureza defendeu várias vezes a união da esquerda, mas a cada frase deixou uma mensagem para dentro.
Desde logo, o novo coordenador garante que será “o primeiro a ouvir todo o partido, em todo o país”, defendendo que o Bloco de Esquerda tem de “saber fazer da pluralidade, força”.
José Manuel Pureza compromete-se a fazer "todos os diálogos necessários para que a esquerda reganhe iniciativa e força em Portugal", porque "o país precisa de um novo rumo".
“O governo aprovou o Orçamento do Estado com o partido socialista e celebra-o com uma lei laboral que aprovará com o Chega. Se isto não é Portugal no pântano, o que é que será? É preciso outro caminho e começa na greve geral de 11 de dezembro”, admitiu.
Para o novo coordenador do Bloco, o futuro deve passar por “uma esquerda de pontes, que saiba dialogar, que encontre convergências, que nunca esqueça as prioridades”.
O país precisa de “uma esquerda de confiança, que não desiste de nada na luta pelo salário, pela casa, pelo hospital, pelo clima e pelos direitos que fazem de nós uma comunidade”, afirmou.
José Manuel Pureza promete dar o exemplo dentro do próprio partido, com um programa político que irá nascer do diálogo. “Vamos ter de envolver pessoas independentes, de outros partidos políticos, de movimentos, ouvir muito, discutir muito, para assim escrevermos um novo programa político para o BE”, explica.
Deixa já algumas pistas, como a refundação do Serviço Nacional de Saúde, contra os planos do governo e o "enorme jackpot para os liberais que a querem privatizar".
"A esse pacto realmente existente que nos tem governado, o Bloco opõe um programa de refundação do SNS, honrando a herança que nos deixaram António Arnaut e João Semedo, com profissionais qualificados, fim do trabalho precário, carreiras, compromissos a longo prazo, prevenção e cuidados primários, enfermeiro de família para toda a gente, unidades de saúde próximas e descentralizadas", disse.
O antigo vice-presidente da Assembleia da República diz que o Estado também está a falhar na habitação "com falta deliberada de oferta pública, com expulsão dos habitantes do centro das cidades por um alojamento local desregulado, com capitulação face aos fundos especuladores".
Pureza compromete-se a trabalhar com "autarcas, ativistas, independentes", num “programa ambicioso” para a habitação.
Defende ainda "uma esquerda socialista sem vergonha de dizer que é de esquerda" e promete um partido combativo.
"Não viramos a cara a ninguém, vamos disputar os jovens à extrema-direita em cada escola, vamos atrás de todas as mentiras, vamos mostrar como a corrupção está instalada nos interesses que financiam os pré-fascistas, os pós-fascistas e os fascistas inteiros", garante.
No final de dois dias de trabalhos, em que foram analisadas as causas da queda do partido nos últimos dois anos, Pureza assegura que o BE tem "a humildade suficiente para saber que sofreu derrotas", que "não fez tudo bem" e que vive "um tempo político de hegemonia das direitas".
"Feito este balanço, eu quero dizer algo de essencial: em nome do Bloco, peço desculpa ao nosso povo porque a esquerda não conseguiu ainda vencer a direita extrema que estrangula o país. Mas garanto-vos que o Bloco de Esquerda vai à luta com toda a sua energia", diz.
Pureza agradeceu a todos os militantes, incluindo quem faz oposição interna, e deixou um agradecimento especial a Mariana Mortágua, coordenadora cessante. "A Mariana foi asperamente criticada e atacada por ter ido a Gaza. Pois eu digo-vos com toda a convicção: a ida da Mariana na flotilha só pode ser um orgulho para todas e todos nós e um orgulho para Portugal", defende.
Agradeceu ainda à candidata presidencial apoiada pelo BE, Catarina Martins, por ser uma "voz aberta e firme, que não pede desculpa por ser de esquerda nem licença para dizê-lo, que junta tanta gente diferente", incluindo socialistas como Isabel Moreira.
A 14ª Convenção Nacional do BE ficará marcada pela mudança, enquanto uns assumiram que é necessária, outros exigem que seja feita.
Eleito com a esmagadora maioria dos votos, o novo coordenador, José Manuel Pureza, conquistou 65 dos 80 lugares da Mesa Nacional. Promete diálogo e pede união no combate "às direitas".