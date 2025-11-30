Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 30 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Raimundo diz que IL e Chega têm "dívida de gratidão" para com PS

30 nov, 2025 - 19:52 • Lusa

O líder comunista alertou que há três questões das quais o Governo não vai abdicar: "Aumentar a precariedade, aumentar a desregulação do tempo de trabalho e aumentar a possibilidade de despedir sem justa causa", disse.

A+ / A-

O secretário-geral do PCP ironizou hoje que IL e Chega têm uma "dívida de gratidão" para com o PS por ter viabilizado o Orçamento sem o seu voto, e apelou a "uma grande, grande greve geral" contra o pacote laboral.

Num almoço-comício em Sines (distrito de Setúbal), Paulo Raimundo começou por saudar a vitória autárquica do partido neste concelho em outubro, depois de 12 anos de gestão do PS, e centrou a sua intervenção nas críticas ao Orçamento do Estado para 2026 aprovado na semana passada, com a abstenção do PS, e à anteproposta de reforma do Código do Trabalho do Governo PSD/CDS-PP.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Para o líder comunista, este documento está "ao serviço de uma pequena minoria, de grandes grupos económicos e multinacionais, que vão sugando, sugando, sugando", referindo-se a um estudo segundo o qual Portugal está a perder 2,9 milhões de euros por dia em impostos não cobrados às multinacionais.

"Para esses, nunca há problemas, nunca há ai-ai as contas públicas, ai-ai que é preciso excedente, ai-ai que o dinheiro não dá para tudo, ai-ai os défices. Para esses, toda essa lengalenga nunca existe", criticou.

Em particular, defendeu, Chega e IL "têm uma dívida de gratidão para com o PS, que, mais uma vez, decidiu dar a mão a este Orçamento", permitindo que estes partidos "pudessem fazer aquele papel de "calimeros", votando contra um Orçamento com o qual estão profundamente de acordo".

"Este é um Orçamento que é uma peça de uma política mais ampla e de uma política mais profunda [...]. Uma política que tem uma peça maior do seu objetivo, que é o famoso pacote laboral", avisou.

O líder comunista alertou que há três questões das quais o Governo não vai abdicar: "Aumentar a precariedade, aumentar a desregulação do tempo de trabalho e aumentar a possibilidade de despedir sem justa causa", disse.

"Os trabalhadores têm o dever e têm a obrigação de pegar nessa força toda, organizá-la e afirmar a sua força e combater este pacote laboral [...]. É isso que está em construção no rumo para uma grande, grande e necessária greve geral no próximo dia 11 de dezembro", apelou.

Para Paulo Raimundo, nessa greve convocada pelas duas centrais sindicais, CGTP e UGT, está em causa não apenas "derrotar o pacote laboral", mas também "a luta contra a mentira, a ilusão e a propaganda" que atribuiu ao Governo PSD/CDS-PP.

Entre o que classificou de mentiras do Governo, o secretário-geral do PCP apontou, por exemplo, o discurso sobre o aumento das pensões.

"O Governo veio dizer que aumentaram todas as pensões para todos os reformados e pensionistas. É verdade e porquê? Porque há uma lei que obriga a que se aumente. Grande fineza. Também era só o que faltava, o Governo agora não cumprir a lei", ironizou, contrapondo que os reformados necessitam é de "aumentos reais" nas suas pensões.

Raimundo classificou ainda como "uma mentira do tamanho do mundo" que se diga que os reformados acedem aos medicamentos de forma gratuita.

"A maioria, a imensa maioria, a larga maioria dos reformados não tem acesso gratuito aos medicamentos, quem tem é uma pequena percentagem", disse, referindo-se aos que beneficiam de Complemento Solidário para Idosos (CSI).

O líder comunista lamentou ainda o anúncio de que a idade da reforma vai subir para os 66 anos e 11 meses em 2027, tendo por base os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

"Caramba, será que 40 anos de trabalho, com 40 anos de descontos, não é tempo de trabalho suficiente para poder aceder à reforma e à pensão sem mais nada? Não inventem, não obriguem as pessoas a trabalhar até ao final dos seus dias e das suas vidas", apelou.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 30 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira