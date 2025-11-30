Venezuela. MNE sem registo de situações com portugueses que justifiquem alarme

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) disse este domingo que não há registo de qualquer situação com portugueses residentes na Venezuela que justifique alarme, um dia depois de o Presidente norte-americano ter anunciado que o espaço aéreo venezuelano estava encerrado. "Até ao momento não há a registar qualquer situação que justifique alarme", informou o MNE em comunicado, acrescentando que "quanto a planos de contingência, que o Estado português sempre tem para as diferentes situações, são matéria naturalmente reservada". O ministério liderado por Paulo Rangel recomendou ainda que os cidadãos nacionais residentes na Venezuela mantenham os seus contactos atualizados, para "garantir uma comunicação eficaz e atempada com os serviços consulares portugueses sempre que se revele necessário".

Na nota refere-se que a embaixada e os consulados-gerais estão em contacto permanente com os portugueses residentes na Venezuela, no âmbito da sua missão de apoio permanente à comunidade. Os consulados-gerais de Portugal nas cidades venezuelanas de Caracas e Valência disponibilizaram no sábado canais telefónicos de emergência para os portugueses radicados na Venezuela, com o propósito de garantir proteção e assistência aos compatriotas. No comunicado é referenciado o contacto telefónico de Emergência de Portugal em Caracas (+58 414-466 53 50) e o e-mail cgcaracas@mne.pt. Também são disponibilizados os contactos telefónicos do consulado em Valência (+58 412-0405565 e +58 414-484 35 41), assim como o e-mail valencia@mne.pt.