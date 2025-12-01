Catarina Martins critica Governo por insistir em lei laboral que "retira direitos"

A candidata presidencial Catarina Martins criticou esta segunda-feira o Governo por insistir numa lei laboral que vai "retirar mais direitos" aos trabalhadores de um país "onde já se trabalha tantas horas por tão pouco salário".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Catarina Martins aproveitou o feriado nacional do 1.º de Dezembro para destacar "o direito ao descanso de quem trabalha em Portugal" e lamentar a situação atual por causa da decisão do Governo "de propor alterações laborais que tornam mais difícil uma vida que já é tão difícil".

"Em Portugal trabalha-se quase mais três horas por semana do que a média europeia, e os salários estão abaixo da média europeia, e o Governo está a propor aos trabalhadores que aceitem mais horas de trabalho e que aceitem menos salário. Estamos no 1.º de Dezembro, um dia que lembra o direito ao descanso, mas também é o primeiro dia do mês para o qual está marcada uma greve geral", disse aos jornalistas a candidata às eleições presidenciais de 18 de janeiro de 2026.

A também eurodeputada eleita pelo Bloco de Esquerda recordou que uma greve geral não é habitual na democracia e que já não se realiza em Portugal uma paralisação do género desde os tempos da troika.

"Houve relativamente poucas greves gerais e agora vamos ter uma, e vamos ter uma porque o Governo insiste numa alteração laboral que ainda vai retirar mais direito ao descanso a um país onde já se trabalha tantas horas por tão pouco salário", frisou.